Nahir Galarza se peleó con otra mujer en la cárcel

PARANÁ, 29 (NA). - Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, protagonizó una pelea en el Penal de Mujeres de Paraná con una ex sargento procesada por narcotráfico, lo que derivó en el traslado de una de las internas a otro pabellón durante unos días.Sin embargo, este miércoles por la mañana la directora de la cárcel "Concepción Arenal" las reunió a ambas, logró que se reconciliaran, y las internas volverán a compartir pabellón.El pasado fin de semana, Galarza, de 20 años, mantuvo una fuerte pelea en la que hubo hasta amenazas de muerte, con Griselda Bordeira, una ex sargento procesada por el delito de narcotráfico a la que se vincula al intendente de Paraná Sergio Varisco.De acuerdo a lo consignado por los medios locales, ambas discutieron, lo que derivó en la intervención del personal penitenciario.No obstante, trascendió que los roces y las discusiones entre ambas eran constantes y que el fin de semana pasado estallaron en una pelea.Según se supo, las mujeres comenzaron a discutir fuerte y hasta se amenazaron de muerte, por lo que las penitenciarias tuvieron que intervenir para que la violencia verbal no se transformara en física.De inmediato, las autoridades del Penal decidieron trasladar a Bordeira al pabellón de las madres porque la situación, según dijeron, "ya era insostenible".