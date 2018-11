Perotti - Rodenas, ¿la fórmula?

Omar Perotti y Alejandra Rodenas será la fórmula que en febrero se inscribirá para competir dentro del peronismo santafesino para la gobernación. "Es un día donde dos espacios políticos deciden trabajar juntos con la idea de transmitir certezas a los santafesinos", afirmó el rafaelino en el marco de un evento realizado en Centro de Eventos Mutual Jerárquicos de la ciudad de Santa Fe al que asistieron entre otros el senador provincial, Alcides Calvo y el intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano.La nueva alianza electoral por la gobernación fue mostrada oficiosamente en sociedad este martes en esta capital en una de las jornadas de trabajo “Santa Fe merece estar mejor”, que desde inicio de año viene llevando adelante Omar Perotti en todas las cabeceras departamentales. "Esta es una muestra de la confluencia de sectores que quieren ser protagonistas de una Santa Fe diferente y mejor, porque en definitiva que Santa Fe pueda estar mejor significa que pueda estar más segura, que pueda tener más empleo, más producción, más ciencia, educación y tecnología. Santa Fe va a estar mejor", subrayó el actual senador nacional.En un amplio salón colmado de intendentes, presidentes comunales, legisladores nacionales y provinciales y también dirigentes de gran parte de la Provincia, Perotti y la actual diputada nacional y ex jueza de Rosario, Alejandra Rodenas repartieron, juntos y con los dirigentes y militantes, abrazos, sonrisas y fotos por doquier.El rafaelino fue el encargado del discurso de cierre del encuentro. "El futuro no es lo que va a venir, no es lo que va a pasar sino lo que juntos seamos capaces de realizar. Juntos somos protagonistas de esa construcción”, subrayó con tono de campaña.Y luego se enfocó en lo que será uno de los ejes de su candidatura: la problemática de la seguridad, considerado el Talón de Aquiles del gobierno socialista. "Con Santa Fe no se improvisa, tenemos que tener una provincia ordenada, una provincia más segura" a la vez que remarcó su compromiso para "conducir a la policía de la provincia, vamos a profesionalizarla, equiparla, entrenarla y remunerarla mejor".Crítico con la situación actual en materia de seguridad, Perotti disparó: "Tenemos el doble de homicidios que la media nacional. Eso significa que tenemos el doble de posibilidades de que nos maten y por más que me descalifiquen o me critiquen por lo que digo, no me van a mover ni un centímetro de mi posición. Desde el 2011 que estoy alertando que el socialismo viene errando en la política de seguridad". Además, indicó que "queremos una Santa Fe que tenga un lineamiento claro en la producción y el empleo, porque es allí donde se tiene que librar la primera batalla contra la inseguridad" para luego afirmar que "no hay mejor política social que generar un puesto de trabajo".Y en un terreno donde se siente cómodo, expresó que es necesario "profundizar la relación y el trabajo con los territorios, con los municipios y con las comunas, con los movimientos sociales, con las organizaciones de lostrabajadores, con los sectores empresariales, fundamentalmente las PyMEs y con los sectores de nuestra producción" porque "es allí donde los santafesinos tienen que tener la certeza de que estamos convocándolos a ser protagonistas de una Santa Fe diferente, de una Santa Fe que sea el reflejo de la producción y el trabajo, de una Santa Fe que recupere la seguridad para cada uno de sus habitantes".Con excepción de Danilo Capitani (que aspira a ser el compañero de fórmula de María Eugenia Bielsa) estaban presentes los artífices del futuro dueto de precandidatos a la gobernación: los senadores.Quien haya transitado el encantador oficio de auscultar la política, habrá percibido que el acto-encuentro de trabajo de este martes tuvo “olor a peronismo”; se respiraba en el ambiente un clima ionizado de felicidad -quizás no de triunfalismo- por haber encontrado la fórmula que pueda devolverlos a la casona gris de calle Tres de Febrero.Algunos pensaron que hubiera sido mejor que Perotti tuviese de compañera de fórmula a María de los Angeles Sacnún (su compañera de bancada en el Senado de la Nación) para “atraer el voto kirchnerista”. Quizás Perotti meditó que ese voto irá irremediablemente a parar a las arcas de Marcos Cleri, su seguro -¿y único?- contrincante en las PASO.De paso, Perotti se quejó porque "todavía no sabemos cuándo serán las elecciones, porque en una provincia que se habla mucho de institucionalidad, no sabemos cuándo se vota y qué cronograma electoral vamos a tener, suponemos y nos manejamos con abril y con junio. Por lo cual será febrero el cierre de listas".¿Y “La Bielsa”?, inquirimos por lo bajo: “es probable que le haga caso a los que le insisten que tiene que ir por afuera, así le da una mano al socialismo”, ironizaban algunos dirigentes.Precisamente la también rosarina María Eugenia Bielsa estará este miércoles participando de un acto en una vecinal de esta ciudad de Santa Fe.Sobre los discursos en este encuentro de Santa Fe liderado por Perotti y Rodenas nada novedoso para destacar: el socialismo es el objetivo a vencer; ya no se ocupan -más que tangencialmente- de Cambiemos y su probables candidatos. La economía, suponen, los terminará sepultando; y quizás sólo logre salvarse, por espanto al kirchnerismo, Mauricio Macri.Pero ese no es hoy problema de Perotti ni de Rodenas. El barco de una gran porción del peronismo santafesino ya puso proa rumbo a la Casa Gris. Veremos si los vientos acompañan.