Tasa: la fórmula polinómica dio un 33,5 por ciento de aumento

El pasado día lunes, tal cual como lo adelantara LA OPINION, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo el resultado de la fórmula polinómica que se aplicará sobre todos los derechos, sisas y -en particular- la Tasa Municipal. De acuerdo a los datos oficiales de mayo a octubre de 2018, se incrementará un 33,50%, el cual se terminaría aplicando -si es que el Cuerpo Legislativo lo aprueba- en el primer semestre del próximo año. Es por ello que la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) se elevará hasta el segundo semestre a $ 1,74.En la nota presentada por la secretaria de Hacienda, Marcela Basano, al Intendente Municipal, el pasado jueves, le recuerda al mandatario que "oportunamente se efectuó la elevación del proyecto de Ordenanza Tributaria para el año obviándose en la redacción la incorporación del valor de la Unidad de Cuenta Municipal, en razón de no contarse a esa fecha con los datos fehacientes correspondientes a los indicadores que conforman la fórmula que define su valor.Teniendo en cuenta que dicho inconveniente, generado en la periodicidad del cálculo, ha sido subsanado, es que hacemos llegar la determinación de los nuevos valores, respaldados por las publicaciones y normas oficiales que se adjuntan y que resultan de absoluta transparencia y de fácil corroboración"."El porcentaje de incremento informado por la Coordinación de Finanzas, correspondiente al período mayo 2018 - octubre 2018 es de 33,50%, elevando el valor de la UCM a $1,74 (pesos uno con 74/100)", sentencia la misiva que está adjuntada a lo presentado al Concejo Municipal.Recordemos que la fórmula polinómica está compuesta en un 50% de ponderación al "ajuste de remuneraciones para la Categoría 15 del Personal", en un 10% a la variación precio Gas Oil Grado II de estaciones YPF - Precio Al Público- en la Provincia de Santa Fe, ciudad de Rafaela, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y en un 40% de la ponderación, la variación del Indice de Precios Mayoristas nivel general del INDEC.La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Marcela Basano, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), dijo que "hay que tener en cuenta que el primer cálculo que se hizo para el incremento de junio, abarcaba desde noviembre hasta abril. Es decir, dos meses pertenecen al ejercicio 2017. Por eso el acumulado da un poco por debajo de la inflación de este 2018", tal cual como lo adelantara oportunamente.¿Sobre qué monto se aplicará en la tasa: sobre el 13,17% que dio el primer cálculo o sobre el 8,5% que fue el incremento aplicado a raíz del congelamiento de dietas políticas? "Nosotros lo que hacemos es informar el porcentaje y definiendo el valor de la UCM que va en el artículo 31º. Seguramente, en los próximos días lo tendremos que charlar con ellos. No tengo dudas. Entiendo que en los próximos días nos convocarán para avanzar en el análisis de la Tributaria", dijo Basano, en referencia a los concejales.La diferencia es notable. Si se toma como base el primer cálculo de la polinómica completo (13,17%), el aumento total de la Tasa General de Inmuebles será del 51,09% a lo largo de todo el año. Vale destacar que esto será lo que pagará en otros Derechos, Sisas y Contribuciones. Pero, si se toma con el 8,5% aplicado gracias al congelamiento de sueldos, "solo" sería del 44,7%. Es decir, hay una diferencia del 6,39%."Nosotros tenemos la urgencia de que se vote en los primeros días de diciembre, porque hay que introducir todas las modificaciones al sistema, hacer las liquidaciones, impresiones y reparto de tasas", indicó. En tal caso, la fecha límite podría ser la sesión ordinaria del 13 de diciembre.REUNION POR REDIRECCIONEsta mañana, el Concejo Municipal recibió la visita de Basano para analizar una propuesta de redirección de partidas. "Es la redirección de partidas más grande. Al principio habíamos presentado una más grande, pero se fue desmembrando en diversas ordenanzas. Estamos hablando de $ 12,5 Millones de pesos en lo que es combustibles y cubiertas", dijo Basano."Pensemos que cuando armamos el Presupuesto vigente en agosto del año pasado, el precio del combustible era abismalmente más barato", indicó la funcionaria, quien detalló que en el año hubo 14 aumentos en el gasoil. "Eso totalizó un 150% e hizo que se desvirtuaran las partidas vigentes y nos encontramos con la necesidad urgente de redireccionar partidas, sobre todo para Secretarías que tienen más consumos, como Obras, Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y Gobierno".¿Quedan redirecciones de partidas para hacer? "Sí, sin dudas. Estamos preparando una de Servicios y 3 o 4 más de Gobierno, que no sé si se harán en dos o tres proyectos de ordenanzas, pese a que faltan semanas para terminar el año". ¿Será necesaria alguna extraordinaria para tratarlas? ""No lo descartemos. Hoy no estoy en condiciones de decirlo. Pero por norma, tenemos que seguir imputando durante enero", dijo Basano, quien reconoció que "el Concejo lo trata bastante rápido, pero los tiempos administrativos lo vuelven lento".