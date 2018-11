Vivas: "más somos, más fuerza tenemos"

La Asociación Bancaria eligió ayer a Roberto Vivas, en una lista de consenso conformada para este proceso electoral en estas nuevas elecciones en el gremio. En tanto, Matías Morales quedó como secretario adjunto, siendo ambos empleados de la sucursal local del Banco de Santa Fe.Recordemos que esta Seccional Rafaela fue precedida por más de 20 años por Jorge "Chichín" Romera, quien ya anticipó, en una nota a este Medio, que dejará el cargo de secretario General cuando venza su mandato a principios de enero."Es una sensación muy linda. Estamos muy contentos porque hubo mucho acatamiento de los chicos, votó el 95% del padrón, a pesar de las condiciones climáticas", dijo entre risas y contento Roberto Vivas, quien será el nuevo Secretario Gremial de la Bancaria.Además, Vivas remarcó que "he venido a trabajar. Si las cosas no se hicieron bien venimos a corregirlas y creo que lo más importante es estar cerca del compañero", destacó.En el ámbito de nuestra ciudad estuvieron habilitados 342 afiliados para votar. De esos 342, alrededor de 150 son trabajadores de los bancos que funcionan en esta ciudad y el resto de las sucursales distribuidas en la región.En total, Vivas consiguió 286 (93,7% del padrón votó la lista) votos a favor, mientras que solamente 15 fueron en blanco.En total hubo 8 urnas que estuvieron abiertas desde las 8 de ayer, hasta las 18 hs. Dos de ellas fueron móviles para nuestra ciudad y la restante estuvo todo el día instalada en la sede de la Seccional de calle Alem. En tanto, las otras cinco recorrieron la región de influencia."Tuvimos hace menos de un mes una reunión con Sergio Palazzo en Buenos Aires y me prometió todo el apoyo que necesite en la seccional. Todo lo que haga falta y para mejorar, va a ser importante. Vamos a seguir afiliando gente, ya que estoy convencido que más somos, más fuerza tenemos", se explayó Vivas.Romera no se retirará definitivamente de la Comisión, sino que será una fuente de consulta permanente para los nuevos dirigentes, siendo secretario Adjunto Alterno."Llegan chicos nuevos que han hecho méritos para estar donde están. Los seguiremos acompañando, tenemos camino hecho, por eso queremos estar. Todo tiene una salida y todo tiene una llegada. Nosotros creímos acá que era el momento no de dar el paso al costado, sino a la gente que viene, que es joven, que ha sabido ganarse el lugar y Roberto (Vivas) tiene su experiencia, ha estado con nosotros tres conducciones a esta parte, por lo que creo que todo va a estar en buenas manos"."La línea de la seccional nunca ha cambiado. Nosotros hace desde muchísimo tiempo que hemos estado de la misma manera, con respeto, dedicación, abriendo las puertas, y por eso el modelo de conducción no va a cambiar porque esto nosotros lo traemos desde hace muchísimo tiempo atrás", dijo Chichín y añadió que "nosotros tenemos un compromiso con la nueva conducción, ya que hay que guiarlos, apuntalarlos y ahí vamos a estar".Romera habló de su familia, de su pequeña nieta y de todo lo que le entregó a la entidad gremial. Además, desde hace un año a esta parte, lidió con su salud y dijo que "terminar un período con 72 años no era lo mejor ni tampoco lo aconsejable. Lo que uno ha pasado lo puede transmitir porque han hecho con nosotros lo mismo que nosotros estamos haciendo con los chicos que llegan", finalizó.