Otra vez las bandas de rock se unen por Cristian

Este fin de semana (viernes, sábado y domingo) se desarrollará la segunda edición del Festival Por Cristian Rock. Tal como había ocurrido en 2017, un importante grupo de bandas de rock locales se unieron para colaborar con el colega periodista y conductor, Cristian Pergazere, quien continúa su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).El escenario una vez más será el Anfiteatro Alfredo Williner en el Barrio Ilolay. En esta ocasión serán 3 jornadas a puro rock en las que habrá un total de 37 bandas participantes (13 el viernes y el sábado y 11 el domingo). Cristian Pergazere es un periodista especializado en música que durante muchos años difundió las novedades de las bandas rafaelinas y de la zona, y hoy en un momento difícil, la música se une para ayudarlo y aportar su granito de arena.En la primera edición, más de 25 bandas reunieron a miles de personas en dos días de intenso trabajo y actividad musical. Este año serán 3 días en los que el rock local y solidario sonará más fuerte que nunca.Anoche en Jalito Bar se desarrolló una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles de lo que será el festival de este año. Cabe recordar que la manera de colaborar es adquiriendo un bono contribución de $ 100 por día o de $ 200 por los 3 días de festival, en todos los casos el público los podrá adquirir en la puerta del Anfiteatro, a la vez que se confirmó que habrá servicio de cantina.A diferencia del año pasado cuando Cristian se dejó ver por el Anfiteatro, en esta oportunidad no asistirá debido a su estado de salud. "Cristian no va a poder estar. La está peleando pero está bastante complicado", se limitaron a señalar los representantes de las distintas bandas que ofrecieron la rueda de prensa. "Lo importante es que todos los que puedan colaboren, es una muy buena causa", destacaron.Respecto de la mecánica del festival, precisaron que "serán 3 temas por banda, esto es algo así como 15 minutos, donde habrá todo tipo de géneros". En tanto, el rol de presentadores recaerá en un amplio equipo: el viernes Gustavo "Teta" Grana y Pablo Gaitán serán los conductores, el sábado Fidel Kohn y Juan Garmendia mientras que el domingo compartirán la tarea Fernanda Blainq y Nico Antuán.En la primera noche, el viernes desde las 20 hs. se presentarán las siguientes bandas: Shaph, Acéfalos, Mosstro, Perfectos Extraños, Burleske, El Ensamble, Patada de Grilo, Gladiolos, 4 Sudakas, 600 Roll, Complot, El Ultimo Orejón del Tarro en tanto que el cierre estará a cargo de La Rola.El sábado, también a partir de las 20 hs., actuarán sobre el escenario del Anfiteatro Wey, 4to. Tiempo, Cualquier Cosa, La Blusa, Av3, The Craft, PsicoDementes, Montecarlo, Templarios, Viceversa, La Maga, Lxs Diamantes y por último Los Cuervos.Finalmente, el domingo abrirá la jornada, en este caso desde las 19:30 hs. Fugitivos y luego desfilarán Los Crisantemos, Dagas, Sometidos, El Tío, Dicroico, 1000, Blancas Lenguas, Centuria, Ultravioleta en tanto que Bruja Azul será la última banda que cerrará un maratón de tres días a puro rock solidario que se espera cuente con el respaldo de muchos rafaelinos y, claro está, también el clima.LA OPINIONDesde hace un año este Diario sumó su pequeño granito de arena para ayudar a Cristian con la publicación, todos los días en página 4, de los datos de la cuenta de Banco Nación Sucursal Rafaela donde todos los que deseen colaborar pueden efectuar depósitos o transferencias.