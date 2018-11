Andereggen: "cerramos otro año de trabajo y acompañamiento"

Con la organización de la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación, y el Consejo Universitario de Rafaela (CUR), se llevó a cabo anoche el acto de cierre del año académico universitario 2018 y la premiación a los estudiantes destacados de las diferentes casas de estudio de la ciudad.La actividad, que tuvo lugar en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”, contó con la presencia de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, en representación del intendente Luis Castellano, y las autoridades de todas las altas casas de estudio de la ciudad.Al entregar los diplomas a los 57 alumnos destacados de las diferentes carreras que se ofrecen en Rafaela, Mariana Andereggen destacó: “Queremos reconocer el esfuerzo de todos los estudiantes que han mostrado responsabilidad y constancia durante el año, aquellos que trabajan y estudian; quienes retomaron una carrera postergada hace tiempo; quienes cuidan de sus hijos o hijas y, al mismo tiempo, asisten a clases; estén o no aquí arriba, esta noche va también el reconocimiento a todos ellos”.Al entregarle el premio, “Un libro sobre drogas” de El Gato y la Caja, la funcionaria expresó: “ Con este libro cerramos el círculo que empezó en el acto de apertura de este año, en que dos de sus autores estuvieron brindándonos una conferencia. El tema del libro es polémico, pero no lo elegimos por eso. En ese material queremos mostrarles una forma de trabajo para el futuro”.En primer lugar, “porque en esas páginas van a poder encontrar una profundidad de tratamiento que no deja arista sin tocar. Donde cada cosa que se afirma, está sustentada por una investigación. Y en segundo lugar, porque creemos que este tratamiento del tema de las drogas guarda dos claves para encontrar respuestas a las demandas que les deparará el futuro: el trabajo en equipo y el enfoque multidisciplinario”, ya que “los problemas del mundo que los espera son complejos. Y las respuestas a ellos, también deben ser así”.“Creemos que el conocimiento está ligado a la evidencia científica. Y apostamos a la formación de estudiantes que tengan este precepto como eje para su futuro desarrollo profesional. Es en la evidencia científica donde muchas veces van a encontrar una respuesta a los conflictos éticos y morales que les deparará el desempeño en las áreas en que se prepararon. Es en la evidencia científica donde encontrarán, además, una manera de romper estereotipos”, continuó.Además, la Secretaria de Educación aseveró: “En este reconocimiento cerramos también todo un año de trabajo de acompañamiento que se extiende durante todos los meses de cursado, con líneas de acción bien claras”. Tal es el caso de “las 190 becas a estudiantes universitarios, el Boleto Educativo que beneficia a cientos de estudiantes universitarios de Rafaela a la hora de movilizarse; las capacitaciones a estudiantes del profesorado y de otras carreras a través de distintas actividades organizadas con la presencia de destacados profesionales de la ciudad y del país en materia de ciencias, tecnología, promoción de la lectura, y de distintas expresiones artísticas; la ExpoCarreras que acerca las propuestas de las universidades locales a todos los estudiantes que terminan el secundario”, por sólo mencionar algunas de las políticas educativas encaradas por el Municipio.“Desde hoy ustedes tienen una gran oportunidad. La de devolver una parte de lo que el Estado, sus profesores, sus familias y sus compañeros les dieron para alcanzar este objetivo. Queremos que asuman este momento con alegría, con satisfacción y con responsabilidad. Sepan que los necesitamos y contamos con ustedes, del mismo modo que ustedes contaron con nosotros”, concluyó Andereggen.Entre las autoridades presentes estuvieron Oscar David, Decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional, también Presidente del Consejo Universitario de Rafaela; Ignacio López, Director del Instituto Tecnológico Rafaela y Vicepresidente del CUR; Guillermo Ignacio Kertz, Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe; Guillermo Sáenz, Director del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Dr. Joaquín V. González”; Rubén Ascúa, Rector de la Universidad Nacional de Rafaela; Germán Bürcher, Secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; y Edgardo Allochis, Director del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero.UN ESPACIO DEINTERCAMBIOA su turno, el presidente del CUR Oscar David afirmó: “Este es un acontecimiento que, en cada una de las instituciones educativas, es muy grato hacerlo; reconocer los méritos académicos de los alumnos más destacados es una satisfacción para cada una de las instituciones que, de alguna manera, podríamos hacer individualmente”.“Desde hace unos años, hemos decidido hacer un acto común que represente a todo el Consejo Universitario y que represente al espíritu de nuestro Consejo que es un espacio de concertación, discusión y definición de políticas educativas para Rafaela y la región”, manifestó.También dijo que “valoramos esa calidad académica de cada alumno destacado y valoramos la decisión de una formación educativa que les permita desarrollar un futuro mejor y distinto al que tendrían si eligieran otro camino. Todo este tiempo que transcurrió es solo una parte y tendrán que seguir capacitándose y estudiando; lo que estamos haciendo hoy es destacar el mérito logrado hasta este tiempo”.Por último, David remarcó la importancia del compromiso social: “Hoy es muy difícil pensar a un profesional que no tenga una influencia en el medio en donde se desarrolle”.