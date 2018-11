Participación en el Simposio de Enseñanza de la Geografía

La Fundación Marambio, representada por su presidente el Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Luján, participó durante el mes de noviembre de 2018 de la trigésimo segunda Reunión del Simposio para la enseñanza de la Geografía en el Seminario de actualización de la misma.

El mencionado, pronunció una disertación sobre la “Geografía de la Antártida” donde manifestó la escasa importancia que concede la currícula escolar a la temática antártica.

Esto se ve agravado al haberse declarado, por su importancia histórica antártica, el Día de la Antártida Argentina (22 de febrero) en fecha coincidente con el receso escolar.

Comentó que para suplir esa fecha la Fundación Marambio desde hace algunos años está gestionando que los poderes legislativos de las provincias Argentinas incluyan el Día de la Confraternidad Antártica (21 de junio) en el Calendario Escolar, proyectos de ley que fueron aprobados en catorce provincias Argentinas, con el propósito de “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y además reconocer el quehacer de los Antárticos, para que sean valorados por la gente y por las autoridades”.

Dijo también, que debido a que se está intensificando el estudio de la temática Antártica en la educación, se debería tener en cuenta estos conocimientos para aplicarlos a la materia Geografía, como complemento en la enseñanza.

Presentó el mapa bicontinental de la República Argentina, publicado por el Instituto Geográfico Nacional, donde mostró que solo figuran los nombres de las provincias y sus capitales, por ser un Mapa Político.

El Sector Antártico Argentino que es parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene como únicas referencias en este mapa algunos accidentes geográficos, que no se incluyen en las otras provincias y no figuran las bases antárticas, que es donde los argentinos desde hace más de 114 años, defendemos pacíficamente con nuestra presencia y trabajo nuestra soberanía.

Esto deben saberlo nuestros alumnos y el mapa es un buen recurso didáctico para enseñarlo.

Manifestó también que no hay libros de texto que puedan capacitar a los docentes sobre la vasta historia y legislación relacionada con la Antártida; comentando que la Fundación Marambio tiene miles de docentes que están suscriptos, los que consultan la página www.marambio.aq y que reciben mensualmente un Boletín de Noticias sobre esta temática, sugiriéndole a los presentes y a todos los docentes que se adhieran a ese beneficio gratuito.

Invitó a los profesionales que enseñan geografía que incluyan los temas antárticos en los contenidos de la Geografía Argentina y que las autoridades correspondientes dicten normas al respecto.

Es muy importante que sepan que GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, es una entidad civil sin fines de lucro con Personería Jurídica (355.281), fundada en 1922 por destacados científicos promueve la investigación geográfica, la difusión y desarrollo de esta ciencia y su actualización.

La organización del presente seminario prevé que se reflexione acerca de los contenidos escolares de la Geografía y de las Ciencias Sociales que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires establecieron por mandato del artículo 14º de la Constitución Nacional y por la Ley N° 26.206/06 y la finalidad de este Seminario será orientar la enseñanza de la Geografía en la escuela primaria y secundaria capacitando a sus docentes y promoviendo su aprendizaje.

Brindar una instancia de consulta, análisis y reflexión para que los docentes de geografía mejoren sus respuestas a las actuales propuestas de enseñanza de la geografía enmarcadas en la Ley 26.206.

Definir el alcance y la secuencia de los contenidos de la enseñanza de la Geografía para lograr los objetivos propuestos en la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Establecer criterios de orientación y secuencia temática de contenidos de la Geografía para su enseñanza y, a la vez determinar los recursos y las actividades más innovadoras y motivadoras que permitan mejorar el aprendizaje y la práctica docente.

Analizar las diversas estrategias de enseñanza de los contenidos de la Geografía para mejorar la capacitación docente y el aprendizaje escolar.