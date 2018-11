Comenzó la mudanza de Oficina de Empleo

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaria de Economía Social y Empleo informa a toda la comunidad que a partir del martes 27 y miércoles 28 no habrá atención en la Oficina Municipal de Empleo, ubicada en Av. italia 642, debido al traslado de la misma.

La Oficina Municipal de Empleo comenzará a atender a partir del jueves 29 en donde funcionaba anteriormente licencia de conducir, precisamente en 9 de Julio 420 – Plaza del Pórtico (frente al colegio Nacional).

Cabe destacar que la Oficina de Empleo Móvil para el armado de Currículum Vitae y asesoramiento de capacitaciones de empleo joven seguirá en los diferentes barrios en donde se encuentre Rafaela en acción.



NO COMERCIALIZAN

SUBE EN RAFAELA

Debido a una sanción que el gobierno nacional impuso a la empresa encargada de distribuir la tarjeta SUBE en Rafaela, la misma no se encuentra a la venta en ningún local habilitado de la ciudad.

Si bien la señalada sanción tomada por las autoridades nacionales en perjuicio de la empresa distribuidora fue levantada, los usuarios de la ciudad de Rafaela que deseen adquirir la tarjeta SUBE para poder trasladarse utilizando el servicio de transporte público deberán esperar a que los locales comerciales habilitados para su venta posean stock.