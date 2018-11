La deuda de la Nación ya llegaría a 100 mil millones

El gobierno provincial volverá a reclamar ante la Suprema Corte de Justicia que la Nación efectúe el pago de la deuda por coparticipación que tiene con la provincia.

En declaraciones a la prensa, el gobernador Miguel Lifschitz fundamentó la decisión: "A veces se necesita que la Justicia sea un poco más perentoria en cuanto a los plazos para que se pueda cumplir con la obligación del Estado nacional".

El mandatario lamentó que a pesar de todos los compromisos que hubo entre las partes, Santa Fe "no haya logrado una respuesta". En esa línea, argumentó: "Lo que le estamos pidiendo a los ministros de la Corte es simplemente que pongan un plazo perentorio e intimen al gobierno nacional a dar una respuesta".

Subrayó además que el principal obstáculo está dado por los mecanismos de actualización de la deuda: "Por supuesto que los montos siempre deben ser actualizados. Justamente lo que discutíamos con Nación eran los criterios de actualización que no nos pudimos poner de acuerdo. Tienen que ser actualizados, estamos hablando de 23 mil millones de pesos a valor histórico, hoy no menos de 100 mil millones de pesos".

Lifschitz mencionó que "el gobierno se negaba" a un mecanismo de actualización. "Nos argumentaba que la inflación del año en curso iba a ser del 15 por ciento y la del año próximo iba a ser de un dígito. Cosa que la realidad demostró que no iba a ser así".

Recordó que fue el propio "Presidente, en la ciudad de Santa Fe", quien dijo que la Nación "iba a responder a esa demanda y esa deuda; y que se iban a buscar caminos de negociación para lograr un resultado. Lo incorporamos en el consenso fiscal y se convirtió en ley nacional".

Consultado sobre si uno de los motivos de no lograr un acuerdo obedeció a internas con legisladores del socialismo, apuntó: "No, en absoluto. Esta negociación siempre estuvo en el ámbito del Ejecutivo. No llegamos ni siquiera a plantearla en términos legislativos. Aceptamos la posibilidad de que parte de la deuda fuera resuelta con obras públicas".

Por otra parte, definió como "fuera de contexto" la propuesta de José Corral de pagar parte de la deuda con el arribo de fuerzas nacionales y pidió "no mezclar de manera especulativa los temas de seguridad con los temas de la deuda, que son temas bien concretos".

"La seguridad nacional la debe brindar el Estado, porque la pagamos entre todos. El sueldo de la Gendarmería y Prefectura la pagan todos los argentinos. Es una responsabilidad del gobierno nacional colaborar con las provincias en materia de seguridad. De hecho lo está haciendo y tenemos una excelente relación con la ministra de Seguridad y las fuerzas federales que están en la provincia de Santa Fe", opinó el gobernador.

"La deuda se tiene que pagar con plata, con efectivo, con recursos porque estamos hablando de dólares o de pesos que en su momento se quitaron a los santafesinos", finalizó.