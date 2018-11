Inseguridad: el ministro Farías recibe a concejales y a la FEV

En el mediodía de hoy, el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, recibirá a concejales y a representantes de la Federación de Entidades Vecinales para dialogar sobre la inseguridad en nuestra ciudad. Hasta donde pudo saber LA OPINION, no participarían representantes del Departamento Ejecutivo Municipal. También participará "alguien del Ministerio de Seguridad", pero no estaba confirmada la presencia del titular de la cartera, Maximiliano Pullaro, o bien algún subalterno.Asistirían 7 concejales: Raúl Bonino, Leonardo Viotti, Hugo Menossi, Evangelina Garrappa, Alejandra Sagardoy, Jorge Muriel y Lisandro Mársico. No podrán estar presentes Silvio Bonafede, Marta Pascual y Ana Carina Visintini.En representación de los vecinos, irían tres representantes de la Federación de Entidades Vecinales, quienes también habían entregado en su momento un pedido de reunión por el mismo tema: la inseguridad en nuestra ciudad. En este caso, confirmado desde la Provincia están Néstor Seffino (Malvinas Argentina y Presidente de la FEV), Jorge Nasi (Villa Los Alamos) y Erika Mezzenasco (Pizzurno),"La idea es reunirnos a las 13:30 en Casa de Gobierno para poder plantear esta cuestión que se la queríamos plantear al Gobernador sobre la preocupación que existe en materia de seguridad. Evidentemente, el Gobernador no nos puede recibir", dijo a LA OPINION el presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino.A comienzos de este mes, el Cuerpo Legislativo le había presentado al coordinador del Nodo, Fernando Muriel, una nota en donde le pedía "gestionar una reunión entre el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz, y este Concejo Municipal, referida al tema seguridad". En el texto de la misiva se marca que este tema "es una preocupación y ocupación constantes de este Cuerpo Legislativo". Vale recordar que el Concejo Municipal ya le había solicitado una reunión sobre este tema "pero no hemos tenido respuesta"."Ante los hechos acontecidos en nuestra ciudad, en las últimas semanas, queremos reforzar este pedido, por eso apelamos a su gestión, para que la misma se pueda concretar", afirmaban en aquella nota y agregan: "creemos importante generar estas instancias de acercamiento y diálogo, para que pueda conocer más de cerca la realidad que atravesamos los rafaelinos y juntos poder construir el camino para atravesar esta coyuntura".Fernando Muriel expresó que “espero sea un encuentro productivo, donde concejales y presidentes vecinales puedan expresarse frente a funcionarios provinciales. Es una instancia de diálogo válida que debe darse entre los distintos niveles del estado y sus ciudadanos”."La seguridad no solo se construye desde la fuerza policial, sino también desde el lado social y en ese sentido la municipalidad tiene una responsabilidad muy importante. Que haya chicos de 11 años con facas caminando por la calle es sin duda una responsabilidad municipal", enfatizó el responsable del Nodo local quien insistió que "la droga es el principal problema de Rafaela" en este sentido responsabilizó al gobierno Nacional, dijo Muriel en aquella reunión de principios de mes, de acuerdo a lo publicado por Radio ADN (97.9 MHZ).