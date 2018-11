Sortearon 22 viviendas

El secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, encabezó ayer, martes, el sorteo de 22 viviendas para familias de la ciudad de Frontera, departamento Castellanos.Luego del sorteo, realizado en la Lotería de Santa Fe, Leone expresó que “en la provincia de Santa Fe no se digita a quien se entregan las viviendas”, y destacó que las familias participantes se inscribieron previamente a través de internet en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. “Este es un sistema ágil, sin intermediarios y forma parte de una política de innovación y transparencia establecida por el gobernador Miguel Lifschitz”, manifestó Leone.Finalmente, el funcionario provincial dijo que “las familias que no pudieron participar o que no tuvieron la suerte de salir sorteadas pueden quedarse tranquilas de que vamos a seguir trabajando en más planes de viviendas”.En este sorteo participaron 206 familias que pudieron seguir la transmisión en vivo a través del canal de Youtube del gobierno de Santa Fe.En cuanto a la dinámica del sorteo, las nuevas unidades habitacionales se sortearon respetando los siguientes cupos: Demanda General (13), Fuerzas de Seguridad (4), Discapacidad Motriz (2), Otra Discapacidad (2) y Antigüedad (1).Las familias que resultaron beneficiarias pasarán a una instancia de revisión en la que se les solicitará documentación para constatar los datos declarados en la inscripción. En caso de que haya irregularidades, se convocará a los que salieron como suplentes.Los resultados ya se encuentran publicados en la web oficial de la provincia en www.santafe.gov.ar/habitatLas nuevas unidades habitacionales están siendo edificadas sobre dos manzanas delimitadas por las calles 13, 74, 11 y 70.Estas viviendas tendrán dos dormitorios, más de 66 metros cuadrados y estarán equipadas con calefones solares para permitir un importante ahorro de energía.Además, en el sector se ejecutaron obras de infraestructura para dotar de servicios esenciales al nuevo barrio. Los trabajos incluyen provisión de energía eléctrica, alumbrado público, red de agua potable, desagües pluviales, estabilizado granular, arbolado y espacios verdes.