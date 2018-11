Con motivo de recordarse el Día internacional de la palabra, fecha instituida ante la ONU a través de la Fundación César Egido Serrano; Lydia Mrejen, Embajadora de la Palabra de dicha Fundación, coordinó un taller en el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía en la Argentina. Su objetivo:. Esto supone realizar un esfuerzo en todos los ámbitos de la opinión pública y a todos los niveles, para conseguir que la palabra se convierta en la única arma de resolución de conflictos y diferencias…Taller realizado el pasado 23 en el SUM del Museo Histórico Comunal con motivo de celebrarse el "Día internacional de la palabra". El mismo contó con la asistencia de amigos del Museo y consistió en responder sólo a través de la palabra, a dilemas morales, reales o hipotéticos.Por otra parte, se dieron a conocer los objetivos de la Fundación C.E.Serrano y el Museo de la Palabra.Para cierre, se eligieron dos escritos que versan sobre la palabra, del escritor Mario Benedetti y del Rabino Daniel Karpuj.Continuaré apoyando esta noble causa. Tomar a la palabra como único instrumento de convivencia entre culturas, con el fin erradicar la violencia y fomentar el diálogo.Un sueño? Una utopía?Creo que cada uno desde su lugar y entre todos, lo lograremos.Lydia MrejenMario BenedettiLa palabra pregunta y se contesta/tiene alas o se mete en los túneles/se desprende de la boca que hablay se desliza en la oreja hasta el tímpano/la palabra es tan libre que da pánico/divulga los secretos sin aviso/e inventa la oración de los ateos/es el poder y no es el poder del alma/y el hueso de los himnos que hacen patria/la palabra es un callejón de suertes/y el registro de ausencias no queridas/puede sobrevivir al horizonte/y al que la armó cuando era pensamiento/puede ser como un perro o como un niño/y embadurnar de rojo la memoria/puede salir de caza en silencio/y regresar con el morral vacío/la palabra es correo del amor/pero también es arrabal del odio/golpea en las ventanas si diluvia/y el corazón le abre los postigos/y ya que la palabra besa y muerde/mejor la devolvemos al futuro.Si no fuese por la palabra, ya la lluvia hubiese inundado todas las veredas del mundo.Los gatos no encontrarían más refugios en noches heladas, si no fuese por la palabra.Si no fuese por la palabra, la inacción nos habría ganado a todos la batalla.Y los pájaros ya no emprenderían sus vuelos repentinos y esperanzados, si no fuese por la palabra.Si no fuese por la palabra, los grises hace tiempo hubiesen derrotado a los verdes y a los amarillos.Y todas las esquinas hubiesen desaparecido de las ciudades, si no fuera por la palabra.Porque las palabras nos desexilian, nos redimen, nos comunican y nos trascienden.El sustantivo nos cobija, la metáfora nos enamora, y la plegaria nos humaniza.Las palabras, nos transforman en seres vivos y vivientes.