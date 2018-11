Avanzan los candidatos

Bayern Múnich, Juventus de Turín, Manchester City, Manchester United, Ajax, Real Madrid y Roma se clasificaron este martes para los octavos de final de la Liga de Campeones, en la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos. Los siete clasificados de este martes se unen al FC Barcelona, que había logrado su billete en la precedente jornada. El duelo más esperado de esta penúltima jornada de la fase de grupos opone al PSG y al Liverpool este miércoles en el Parque de los Príncipes. El Real Madrid, con el billete a octavos en el bolsillo tras la derrota horas antes del CSKA de Moscú en casa ante el Viktoria Pilsen (2-1), se aseguró ser líder de la llave G al derrotar 2-0 a la Roma, también clasificada tras el revés de los rusos, en el Olímpico de la capital italiana. El vigente triple campeón de Europa suma 12 unidades en las cinco fechas disputadas, y con una fecha por delante aventaja en tres puntos a la Roma, pero con la diferencia de goles particular a su favor después de su goleada al conjunto Giallorosso 3-0 en Madrid.

El Bayern de Múnich dio un golpe sobre la mesa al golear 5-1 al Benfica portugués, en la llave E, sellando así su pase a octavos. En ese mismo grupo, el Ajax de Ámsterdam se clasificó al derrotar 2-0 al AEK en Atenas. Por su parte, la Juventus de Turín se clasificó al imponerse 1-0 al Valencia, que ha perdido todas sus opciones de pasar a la siguiente fase del torneo continental. En tanto, el Manchester United de José Mourinho selló su billete a octavos al ganar al Young Boys de Berna por 1-0. Por último, Manchester City se clasificó para octavos tras empatar en campo del Lyon (2-2), gracias a un gol del argentino Kun Agüero en el minuto 83, dentro del Grupo F. En esa misma llave F, el Shaktar Donetsk se impuso por 3-2 en campo del Hoffenheim alemán y mantiene intactas sus esperanzas de pasar a octavos, una plaza que se disputará con el Lyon en Ucrania en la última jornada.



SIGUE HOY

Todo o nada: el París Saint- Germain debe demostrar que puede por fin rivalizar con un grande de Europa (a las 17 hora argentina) contra el Liverpool en Liga de Campeones, bajo el riesgo de una eliminación catastrófica para el club francés, ya agitado por las revelaciones de Football Leaks. El conjunto inglés y el Nápoles, que lideran la llave C con seis puntos, pasarán a octavos de final si ganan en sus enfrentamientos contra el PSG y el Estrella Roja de Belgrado respectivamente. El PSG no derrota a un grande europeo desde septiembre de 2017, cuando le endosó un 3-0 al Bayern de Múnich. En el resto de grupos que juegan este miércoles, Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, líderes de la llave A, tienen los octavos a tiro. A los alemanes les basta con un empate sobre el Brujas y una victoria podría asegurarles la primera plaza, dependiendo del resultado del Atlético. Los colchoneros, que fueron terceros en la fase de grupos la temporada pasada, pueden volver a los octavos si ganan al Mónaco -ya eliminado- ante su afición o si el Brujas no se lleva los tres puntos en Dortmund. También lo tiene fácil el Inter de Milán. El club italiano estará en el bombo de la próxima ronda si araña un empate en Londres contra el Tottenham, equipo al que ya doblegaron (2-1) en el partido de ida, en septiembre. El Barcelona ya está clasificado pero los de Ernesto Valverde buscarán la victoria contra el PSV holandés para rubricar la primera posición con una jornada de ventaja. En el grupo D Oporto y Schalke 04 parten como favoritos para clasificar a octavos. Los portugueses lo lograrán empatando con los alemanes. El Schalke estará dentro con una victoria o si el Galatasaray no supera al Lokomotiv ruso. Los turcos necesitan los tres puntos para mantener sus opciones.