Regreso bajo la lluvia

Pese al mal clima y a la lluvia, el plantel profesional de Atlético Rafaela retornó este martes a los entrenamientos en el predio del autódromo con la cabeza puesta en la recuperación y en Platense, el rival del domingo a las 19:05 en el último partido que afrontarán los rafaelinos en el año en el Monumental.

Tras la derrota del domingo como visitante ante Almagro, y luego del descanso del lunes, los jugadores que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto hicieron fútbol en espacios reducidos. En este sentido, estuvo presente Lucas Blondel, que luego de una molestia se movió de manera normal y podría retornar a la titularidad. De todos modos, sabiendo que Llop no quedó conforme con la labor de sus dirigidos ante el Tricolor, habrá que ver si el DT realizará variantes de nombres y variará el dibujo táctico, ya que el equipo estará obligado a ganar para seguir en la lucha por ingresar al Reducido y para tener una despedida positiva ante sus hinchas. Por lo pronto, este miércoles los jugadores ensayarán en doble turno.



LLEGA ENTONADO

Platense, el próximo rival albiceleste, viene de ganarle 2 a 1 a Olimpo el pasado domingo en Vicente López, por la fecha 11 de la Primera B Nacional. Esta fue la primera victoria del "Calamar" sobre los de Bahía Blanca en ocho encuentros disputados. Rodríguez había puesto en ventaja a los bahienses, mientras que para el local lo dieron vuelta Luciatti y Palavecino. El Calamar, dirigido por Fernando Ruiz, alistó en ese encuentro a Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Facundo Gómez, Brian Luciatti y Juan Infante; Ezequiel Gallegos, Hernán Lamberti, Agustín Palavecino y Elías Borrego; Gianluca Pugliese y Cristian Tarragona. Luego ingresaron Diego Tonetto, Cristian Amarilla y Daniel Vega.



ARBITRAJE DE GIMENEZ

Este martes se dieron a conocer los días, horarios y árbitros para la 12ª jornada del torneo de la B Nacional, siendo Pablo Giménez el árbitro designado para el duelo entre la Crema y el Calamar a jugarse en domingo en nuestra ciudad con televisación de DirecTV Sports. El cronograma de encuentros es el siguiente: viernes 30, a las 20, Los Andes vs. Almagro, Pablo Díaz; sábado 1, a las 17:05, Sarmiento vs. Gimnasia de Jujuy, Gerardo Méndez y 20:05, Independiente Rivadavia vs. Instituto (Ramiro López); domingo 2, a las 17, Morón vs. Temperley (Lucas Novelli), Quilmes vs. Santamarina (Américo Monsalvo) y Brown (A) vs. Defensores de Belgrano (Lucas Di Bastiano); 18, Olimpo vs. Gimnasia de Mendoza (Julio Barraza), 19 Ferro vs. Arsenal (Mariano González) y 19:05, Atlético vs. Platense (Pablo Giménez); martes 4, a las 21:05, Chacarita vs. Mitre (Luis Lobo Medina). Libre: Central Córdoba.