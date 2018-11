Si se juega, será en el exterior

La Conmebol confirmó este martes en Paraguay que la final entre River y Boca por la Copa Libertadores se jugará en el exterior, aunque aclaró que esa decisión estará sujeta a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina ante la presentación efectuada por el club "xeneize". Asimismo el organismo indicó que el partido se disputará "entre el 8 y 9 de diciembre", pero no en Argentina, y aclaró que aún no se definió el escenario, ni si tendrá público de ambas parcialidades.

Por la tarde, Conmebol anunció que la Unidad Disciplinaria demoró el fallo sobre la petición de Boca respecto de la postergación de la final frente a River tras la agresión sufrida por sus jugadores en el micro que los trasladaba, luego que la dirigencia del "Xeneize" amplió su presentación inicial. Según confirmaron fuentes de Conmebol a NA, los abogados de Boca llevaron a su sede de Asunción una carpeta nueva con 46 folios con los que busca respaldar su pedido para la aplicación del artículo 18 y conseguir los puntos de la revancha, para ser campeón de la Copa Libertadores. Este documento fue trasladado a River, para que realice su descargo, y éste movimiento obligó a la demora del fallo, que inicialmente iba a conocerse este martes por la noche.

Lo cierto es que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que el partido se jugará "fuera de Argentina porque no están dadas las condiciones para que sea en ese país". En el comunicado difundido por el organismo sudamericano explicó que una vez que el Tribunal Disciplinario se expida, si es que lo hace en favor de que se juegue el partido, la Conmebol "se hará cargo de todos los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado interno de hasta 40 personas por delegación".

Asimismo, indicó que "las coordinaciones de seguridad con las autoridades correspondientes" correrán por cuenta de la Conmebol. En el comunicado de Conmebol, donde se especificó que todo queda sujeto a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina, tomó como parámetro el articulo 4 del Reglamento de la competencia en el que señala que la entidad lo elaboró "de forma de garantizar los principios de integridad, continuidad y estabilidad de las competiciones". "Las competiciones organizadas por la Conmebol exigen la colaboración de todos los involucrados de forma a prevenir comportamientos antideportivos, particularmente la violencia...", indicó el organismo.

En tanto, también se hizo referencia al artículo 35 que establece que "en caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar un partido en la sede, fechas y horarios estipulados, quedará al exclusivo juicio de la Conmebol adoptar las modificaciones que considere pertinentes". "La Conmebol podrá a su criterio modificar fechas y horarios, cuando lo considere prudente o necesario. También podrá cambiar la sede del encuentro como alternativa de solución", expresó. No obstante, difícilmente el Tribunal de Disciplina vaya en contra de la decisión de la conducción de la Confederación Sudamericana de Fútbol, más allá de que el mismo es un ente autónomo a la decisión de la entidad sudamericana.



BOCA NO QUIERE JUGAR

Tras conocerse el comunicado de Conmebol, el presidente de Boca, Daniel Angelici, indicó "no estar conforme con que se haya puesto una fecha" para el partido ante River y admitió que "hay antecedentes" para que el Tribunal de Disciplina falle a favor del "Xeneize". "Creemos que hay antecedentes suficientes para darnos la razón a lo que pide Boca. Y una vez que tengamos la notificación, si no estamos conformes, iremos al Tribunal de Apelaciones. Y si hay que ir al TAS en caso de un nuevo resultado adverso, lo haremos", sostuvo. A través de una ampliación de 46 fojas, Boca solicitó que se descalifique a River y se le dé por ganada la Copa Libertadores de América. "No aceptamos jugar ningún partido", afirmó Angelici, quien expresó que Boca tratará de recurrir a todos los elementos que existen dentro del seno de Conmebol para evitar un nuevo cotejo.



LA NEGOCIACION INTERNA

Según supo NA de fuentes cercanas al ente organizador del fútbol sudamericano, la decisión -desde el inicio- fue ratificar el encuentro, castigando al "millonario" sacándolo de su estadio. Incluso, hasta se barajó la chance que sea en Paraguay, tal como indicó el comandante de la Policía Nacional de ese país, Walter Vázquez, en declaraciones formuladas a AM 730 de Asunción. "Estamos trabajando en la organización para ver cómo será el operativo. Sería el 9 de diciembre en Asunción", dijo sin precisar si será con o sin público. No obstante, Conmebol trabaja con otras sedes en diferentes países, al tiempo que River busca lograr que el partido se dispute en el estadio "Mario Alberto Kempes", el de mayor capacidad de Argentina después del Monumental, para no perjudicar a sus socios. En cambio, Boca mantiene firme su postura de hacer prevalecer al artículo 8.2, que hace referencia a que los clubes son los responsables de la seguridad en las adyacencias al estadio y por tal motivo sostiene que el partido no deberá jugarse y ser consagrado como campeón.



HABLO D’ONOFRIO

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, aseguró ayer que el mandatario Mauricio Macri "tiene el interés que el partido" postergado de la revancha de la final de la Copa Libertadores se juegue en el estadio "Monumental". "Nuestra posición es jugar en River. Un allegado del Presidente de la Nación me hizo llegar que Macri tenía el interés de que el partido se jugara el domingo. Lo digo porque sé quien me lo dijo. El segundo tema es que Macri quiere y pretende que se juegue en River y que va a haber seguridad para que se juegue en River. Creo que son temas muy importantes porque aparte estamos ante el G20 ahí no más. Y en este G 20, Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver", explicó. Enseguida, agregó: "Será un éxito y el mundo se enterará lo que pasó. Entonces, si podemos hacer un G 20, ¿cómo no vamos a poder hacer un partido? Sería el broche final para demostrar que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podemos solucionar". En ese sentido, el titular del club de Núñez aseguró que Macri le brindó su "apoyo" para que la "Seguridad esté" para el encuentro revancha de la Libertadores, postergado dos veces el pasado fin de semana por las lesiones que al menos dos jugadores de Boca recibieron durante el traslado al estadio "Monumental". "No soy vocero del presidente de la Nación, te digo la información que he recibido", reveló D´Onofrio en declaraciones a Radio La Red. "Creo que no nos pueden vencer. Me metí en River para cambiar esto. Si nos vencen en esto estamos perdidos", explicó en su postura contra la violencia que generan las barras bravas. "El presidente de la Conmebol tiene la posición de jugar en el exterior. Definen ellos, pero nosotros no tenemos por qué no expresar que por culpa de 600 personas... Acá hay 66.000 personas que compraron una entrada en la cancha, y hay una ventaja deportiva, ¿por qué me van a sacar? ¿Por qué no se puede hacer un partido de fútbol? Lo comprendo a Domínguez (presidente de la Conmebol) por lo que vivió, estoy de acuerdo con él en que hay que bajar los decibeles. La gente se vuelve loca", explicó.