Los jueces nombrados en 2017 pagarán Ganancias

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer que los jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial que asumieron después del 1 de enero de 2017 deben pagar el Impuesto a las Ganancias, al revocar por unanimidad una medida cautelar que lo impedía. De esta forma, toma plena vigencia la ley 27.346 sancionada en 2016, que estableció que los funcionarios nuevos deben tributar, en tanto que los anteriores a esa fecha seguirán excluidos.El máximo tribunal del país sorprendió con un fallo unánime en contra de la medida cautelar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo le había otorgado a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.Sin embargo, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vice, Elena Highton, marcaron sus diferencias con los otros tres integrantes del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, sobre la cuestión de fondo.Sucede que el tribunal se expidió sólo sobre si correspondía sostener la cautelar, pero no se refirió a si los jueces deben o no pagar Ganancias, ya que no debía definir sobre eso en esta instancia.Rosenkrantz y Highton se distanciaron de sus pares y aclararon que su voto no vulnera "el derecho del que gozan los magistrados -al igual que todo ciudadano- de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, tal como fue reconocido por la Corte a lo largo de toda su jurisprudencia".El presidente del tribunal se expresó en los últimos días en contra de que los jueces paguen Ganancias, en tanto que la vicepresidenta también mantiene una postura contraria.En primera instancia, la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados fue avalada por el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari, y luego ratificada por la Cámara.Con ese recurso, quedó suspendida por el Poder Judicial - hasta hoy- la ley 27.346, que determina que "todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma".En la resolución difundida en el CIJ este martes, la Corte Suprema consideró que la Cámara utilizó argumentos "dogmáticos e insuficientes" para admitir la cautelar, por lo que su decisión fue "arbitraria".Ahora, la Asociación de Magistrados podrá esperar que la Justicia de primera instancia se expida sobre la cuestión de fondo, tema que podría volver a la Corte, en la que la mayoría compuesta por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda parece haber marcado una postura a favor de que los magistrados paguen Ganancias.GARAVANOEl ministro de Justicia, Germán Garavano, celebró la decisión de que los jueces y fiscales que ingresaron a partir de 2017 paguen el impuesto a las Ganancias al señalar que esa norma fue "producto de un amplio debate de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación" y "resulta plenamente aplicable". A través de un comunicado, el integrante del Gabinete resaltó que "el país está atravesando un proceso de transformación judicial" y que, con estas medidas, el máximo tribunal argentino "acompaña".