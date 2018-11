Carta de lectores

Sobre el anarquismoSr. Director:Permítame intentar un aporte a la lúcida exposición de Blanca Stoffel, titulada "Qué pretende el anarquismo".Así como el socialismo, el peronismo, el radicalismo y otros ismos presentan una variedad de matices, el anarquismo también los tiene. Evidentemente Blanca se refiere al anarquismo individualista, poseído de una comprensible indignación ante la injusticia pero exponente de una violencia reprochable. A los ejemplos que menciona podría agregar el de Severino Di Giovanni, "idealista de la violencia", quien delinquía para publicar libros y sostener una biblioteca. Lo cual no lo eximía de sus delitos. O el de Ravachol, en Francia, amigo de "petardear" jueces que condenaban obreros. Pero está la vertiente racional que se institucionaliza y condena la violencia. A la que pertenece el mismo Diego Abad de Santillán, fuente que Blanca cita al pie de su escrito. Santillán (pseudónimo de García, su verdadero apellido) durante las guerras civiles de España tuvo la curiosa propuesta de Companys, presidente de Cataluña, de integrar su gabinete. ¿Un anarquista ingresando a un gobierno? Pero el anarquismo español, que tomaba sus decisiones en asamblea, entendió que la situación conflictiva engendrada por Franco justificaba colaborar con Companys. Aceptó y Santillán se incorporó como ministro de Economía.En Argentina ¿se podría identificar a Osvaldo Bayer, adherente al anarquismo, con aquellos que acaban de protagonizar los disturbios conocidos? Y nombro a Bayer por ser un intelectual conocido. Ernesto Sábato, que no era anarquista, declaró en una entrevista del diario La Nación por la década de 1960 o 70 : "El mundo andaría mucho mejor si se hubiera concretado la federación de comunas libres que propugnan los anarquistas". Es que, dentro del tono utópico del anarquismo, la idea de organización nunca estuvo ausente. Proudhon sostuvo: "En el organismo social, como en el organismo humano, el orden no es producto de la autoridad sino consecuencia de la organización". Las corrientes modernas del anarquismo han sustituido esta, que parece una mala palabra, por la expresión socialismo libertario. Porque en definitiva se trata de una vertiente del socialismo contrapuesta a la autoritaria, la del comunismo por ejemplo. Asimismo se tiene conciencia de que, como utopía, al igual que el horizonte, no se alcanza pero sirve para caminar. Como lo expresaba Fernando Birri. Y el mejor vehículo para caminar: la educación y la transformación interior.DNI 6.284.824