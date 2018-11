Lifschitz vuelve a la Corte para renovar el reclamo

El gobernador Miguel Lifschitz ratificó que mañana irá personalmente a la Corte Suprema de la Nación a realizar una presentación formal para que el tribunal emplace al gobierno nacional para que cumpla con el fallo que lo obliga a pagar la deuda por coparticipación que mantiene con la provincia de Santa Fe. "Me siento defraudado", dijo el Gobernador en primera instancia, destacando que había confiado en el gobierno nacional.Lifschitz aseguró que decidió acudir él mismo a concretar la presentación ya que "no era indispensable que lo hiciera, pero decidí hacerlo personalmente como un gesto simbólico, porque es un tema muy importante para los santafesinos", dijo en Aires de Santa Fe.El primer mandatario dijo que ya tiene el escrito preparado, y que él, personalmente, lo estuvo revisando, lamentando la falta de interés que demostraron los funcionarios del gobierno nacional para cumplir con un derecho de los santafesinos reconocido por la Justicia.Lifschitz ratificó el fallo de la Corte Suprema es "histórico", porque por primera vez "le da la razón a una provincia en un reclamo contra la Nación". Así y todo, no se cumplió. "Lamentablemente la voluntad que siempre expresaron los funcionarios nacionales de cumplir con el fallo nunca se reflejó en lo concreto", enfatizó el mandatario santafesino."El fallo hay que cumplirlo sí o sí", destacó y siguió: "Siempre hubo dilaciones, postergaciones, y la verdad es que hemos tenido la mejor voluntad de nuestra parte, lo incluimos en el consenso fiscal y se puso esa fecha límite del 31 de marzo, aún así el fallo tampoco se cumplió"."Entiendo que el desbarajuste de la economía de los últimos meses también hace inviable cualquier conversación sobre las bases que veníamos conversando porque el escenario económico del país ha cambiado sustancialmente", deslizó Lifschitz, y agregó: "Por eso le vamos a pedir a la Corte que defina un plazo perentorio para que se pague la deuda".Asimismo, insistió con que no se puede seguir esperando que el gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte. "Consideramos que es indispensable volver a recurrir a los ministros de la Corte para que hagan cumplir lo que ellos mismos definieron como una cuestión de derecho ya indiscutida, se sabe que los fallos de la Corte son inapelables", explicó."Entiendo que el gobierno tiene otras prioridades hoy, que está con el G20 y seguramente tendrá el tema electoral el año que viene, pero para los santafesinos esta es una primera prioridad y nosotros queremos una respuesta", concluyó Lifschitz.El ministro de Gobierno, Pablo Farías, también se refirió a la visita del gobernador a la Corte Suprema y al respecto dijo que “creemos que están fuertemente vencidos los plazos, no sólo por el tiempo transcurrido, sino porque no hemos tenido ninguna otra propuesta mejorada o superadora de la que nos hicieron, que claramente es imposible de aceptar sin vulnerar los intereses de la provincia”, justificó Farías.Precisamente, el transcurso del tiempo, la falta de una oferta superadora y el consiguiente fracaso de las dilatadas negociaciones para llegar a un acuerdo, “nos lleva nuevamente a tener que plantear en la Corte Suprema de Justicia que se ponga un plazo, que se dispongan distintas alternativas y formas de pago, porque necesitamos proteger los intereses de los santafesinos con un pronto acuerdo por esta deuda”, añadió el funcionario.“Nosotros determinamos por ley provincial que todos los recursos que la Nación le debe a Santa Fe van a ser destinados a infraestructura. Lo que tenemos que evitar, para que la deuda no se transforme y se pierda para los santafesinos, es que nos las quieran pagar con cosas que están dentro de las obligaciones del gobierno central. La Nación tiene claramente responsabilidades en materia de seguridad, tanto en Santa Fe como en otras provincias. Y tiene que cumplirlas, como hace en otras provincias, donde el accionar de las fuerzas federales está íntegramente a cargo de la Nación. No me parecería justo que aquí se contabilicen a cuenta de la deuda, cosa que no se está haciendo en ningún otro distrito”, finalizó Farías.