Tratan tributaria, ZEC y obras del programa Rafaela 2020

La reunión fue solicitada por el Centro Comercial e Industrial luego de haber pedido oportunamente al propio Concejo copia del proyecto de ordenanza tributaria 2019. Ya con el proyecto en poder de la entidad, se procedió a realizar un minucioso análisis en el marco de la comisión de política tributaria y la colaboración de la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino. Del análisis se detectaron algunas propuestas de cambios y posteriormente se compartió con las diferentes cámaras y comisiones que componen la institución.

En el inicio del encuentro que duró casi tres horas, el presidente del CCIRR Andrés Ferrero agradeció la presencia de los concejales por aceptar la invitación de la institución para debatir acerca de las observaciones al proyecto de ordenanza tributaria, eje central de la reunión. Entre los temas, se abordaron consideraciones sobre la redacción de los artículos 76º (sujetos pasivos) y 77º (derecho imponible) y cambios en el artículo 81° sobre exenciones objetivas, que podrían implicar el gravamen de operaciones de resguardo financiero que no tienen que ver con la actividad principal desarrollada por el contribuyente (la preocupación radica en una eventual doble imposición y se superaría la base tributaria provincial que exime a las operaciones con títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias, las municipalidades y las comunas).

Otro punto analizado fue la alícuota de "Derecho de Registro e Inspección" (DReI) que deben pagar las “grandes superficies comerciales”. Al respecto, se planteó la posibilidad de que aquellos contribuyentes clasificados como "Pymes" según la resolución 154/2008 de la Secretaría de Emprendedores y Pymes de la Nación continúen tributando al 1% (versus el 1,2% que deberían pagar según el proyecto elevado).

Por último, se recordó que en abril se alcanzó un acuerdo con el Municipio respecto a la base de cálculo del "Derecho de Registro e Inspección" que se debe pagar por la comercialización de automotores, motocicletas, camionetas, camiones, tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola y demás implementos agrícolas, autopropulsados o no, cuando se trate de unidades nuevas (0 KM), cuya venta sea efectuada por concesionarios o agentes oficiales de venta. El planteo giró en torno a la alícuota sobre el 15% de comisión mínima que se establece entre precio de compra y venta. En este sentido, el proyecto oficial propone que sea del 3,9%, mientras que desde la entidad se solicitó que la misma no supere el 2,5%, siendo que en otras localidades se pagan alícuotas sensiblemente inferiores.

Al ser consultada por LA OPINION, la secretaria de Hacienda Marcela Bassano expresó que "en realidad ellos expusieron ante los concejales una serie de temas sobre los que se viene charlando con gente del centro y de finanzas. Y puntualizaron aquellos en los que no se arribó a un consenso por lo cual nuestro proyecto de ordenanza no satisface sus expectativas. Algunos aspectos son básicamente de redacción y otros refieren a alícuotas".

El edil Lisandro Mársico dijo a este diario que "nosotros nos remitimos a escuchar ambas posiciones porque somos quienes debemos decidir e hicimos preguntas para tener claras algunas situaciones. Ahora tenemos los elementos para analizar si lo dejamos como quiere el Municipio o tomamos las posturas del CCIRR".



AGENDA AMPLIADA

Posteriormente de haber debatido la cuestión tributaria, se trató la postergación del aumento de los valores de la Zona de Estacionamiento Controlado para luego de las fiestas a fin de fomentar la actividad comercial. También se solicitó que un porcentaje de lo que se recaude en concepto de estacionamiento controlado se destine a la creación de un fondo específico para la realización de obras de infraestructura en la misma zona en donde rige el propio estacionamiento. Dirigentes de la entidad expresaron que consideran conveniente reinvertir parte de lo que se recauda en jerarquizar el sector mejorando las veredas, la iluminación, instalando cámaras de video-vigilancia. Cabe destacar que el microcentro es la zona de la ciudad de mayor densidad comercial y de servicios donde confluye un intenso flujo de tránsito vehicular y peatonal.

Finalmente, Ferrero destacó que las necesidades e iniciativas analizadas en el marco del Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020 sean tenidas en cuenta a la hora de las definiciones de aportes provinciales o nacionales para obra pública, por ejemplo el reciente anuncio del aporte que recibirá la ciudad en el marco del plan para financiar la pavimentación de calles urbanas en municipios y comunas de la provincia presentado por el gobernador Miguel Lifschitz.

Los concejales que también estuvieron presentes fueron Raúl Bonino (presidente del cuerpo), Evangelina Garrappa, Carina Visintini, Marta Pascual, Hugo Menossi, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy. De parte del ejecutivo Horacio Moscardo de finanzas.

En representación de la entidad Diego Castro (vicepresidente), José Frana (presidente de la Comisión de Comercio y Servicios), Liliana Chatelet (vocal de la comisión directiva), Iván Acosta (director general), Mauro Soffietti (secretario técnico), Mariana Pérez (secretaria técnica) y Sofía Casabella (responsable de comunicación). También acompañaron Hernán Heinzmann (CETAR), Carlos Airaudo (Cámara de la Construcción), Flavia Di Salvo y Rut Chaparro Lozain (AGCECOS), Marcos Bruno, Daniel Pintucci, Fernanda Burkett, Franco Bracco, David Berger y Juan Ignacio Bossio (Comisión de Política Tributaria).