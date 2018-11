Hartos por robos: otra vez la farmacia Turino

El miércoles 31 de octubre por la noche un delincuente aún no identificado, robó en la Farmacia Turino ubicada en calle España 1.135 tras amenazar al farmacéutico con un cuchillo tipo carnicero. De ese local se fue con más de 5.000 pesos y se subió a una moto Honda Biz para escapar.Tres semanas y media después (28 días), en la misma farmacia se repitió una situación similar; aunque esta vez la víctima prefirió emitir un comunicado antes que revictimizarse recordando las pesadillas sufridas: “Por la presente -escribió el farmacéutico Jesús Turino- me dirijo a todos los medios de comunicación mediante esta nota, ya que no realizaré declaraciones por radio, televisión, etc. ni yo ni el personal que trabaja conmigo en mi farmacia. Los motivos de esta decisión son debido al stress, malestar y cansancio que nos provoca revivir lo acontecido. Sabrán ustedes que ya sufrí un asalto hace menos de un mes”, comenzó el comunicado.Según un resumen del calvario sufrido hecho por el mismo farmacéutico, Jesús Turino, este señaló por escrito que: “siendo aproximadamente las 11:10 del día sábado 24 de este mes, una persona ingresó a la farmacia y con un arma amenazó a mi empleada que estaba en ese momento atendiendo y le pidió el dinero de la caja. Ante esto ella escapa hacia las habitaciones traseras avisando a mi otro empleado que se encontraba en la otra habitación. Ambos se encerraron bajo llave en una habitación y activaron la alarma. El asaltante no estuvo más de un minuto dentro de la farmacia y se fue corriendo subiendo a una moto que lo estaba esperando”.En la misma misiva de prensa, el farmacéutico Jesús Turino, también tuvo palabras para el Gobierno provincial.“Para finalizar -dijo- y como lo hice público en el hecho sufrido en octubre, expreso mi total repudio al gobierno provincial por su inoperancia y falta de capacidad para cuidarnos y protegernos. Creo que el cargo a nuestro gobernador y ministro de seguridad les queda grande y deberían renunciar ya mismo. Y a los señores jueces y fiscales les pido actúen con dureza aplicando las leyes sin miedo, que sean solidarios con sus hermanos ciudadanos, porque todas estas situaciones de violencia se volverán contra ellos o algún familiar también y cuando quieran reaccionar será demasiado tarde”, concluyó la víctima luego de este segundo robo.Ante la repetición de hechos de robo en los mismos lugares, a veces dos veces en un mes -Heladerías Yo, Quiniela de calle Pellegrini al 100, y ahora Farmacia Turino-, el Intendente no podía estar ajeno a la situación y sus declaraciones fueron terminantes:En diálogo con LT 28 Radio Rafaela, Castellano habló sobre la inseguridad que sufre la ciudad.“No sé -dijo- lo que significa pegar el grito en serio. Porque ya se lo hemos dicho al gobernador, le hemos pedido la renuncia del ministro (de Seguridad), hemos gestionado junto con el resto de los intendentes una reunión por el tema de seguridad porque sucede en toda la provincia. Estamos pensando en una reunión del área Metropolitana para pedirle toda la gente del departamento al gobernador”, dijo Castellano.“Pero no hay reacción -continuó-, no vemos ninguna respuesta. Es una ciudad que está absolutamente ninguneada. No hay respuesta por parte del poder político”, afirmó el primer mandatario de Rafaela.Al ser consultado respecto a si esa actitud del gobierno provincial podría tener como objetivo debilitar la imagen de la Municipalidad, dijo: “Yo creo que sí, que puede pasar. Porque si no ya no entiendo el escasísimo nivel de respuesta que se nos está dando. Como mínimo, mereceríamos una respuesta de atención. Uno tiene que empezar a sospechar de todo”.“Veo que a nivel local todos los que tienen algo que decir del tema seguridad y que son de la ciudad (y que lo sufren al igual que el resto de los vecinos) están haciendo un silencio demasiado ruidoso, un silencio que es cómplice de esta falta de atención que está teniendo el gobierno de la provincia con Rafaela”, sostuvo.Agregó: “Creo que la gente no es ingenua, esto también se paga. ¿Adónde están los responsables provinciales de la seguridad? No se están haciendo cargo, nadie de la representación local del gobierno de la provincia se está haciendo cargo de la situación”, cerró.