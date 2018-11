Fuertes críticas de un senador a los diputados

En tiempos donde la problemática de inseguridad encabeza el ránking de preocupaciones de los santafesinos, el senador provincial, Lisandro Enrico (FPCyS), embistió sin anestesia contra la Cámara de Diputados de la Provincia en el marco de la discusión por el proyecto de ley que incorpora modificaciones al Código Procesal Penal de Menores.A través de un comunicado titulado "Advertencia a los santafesinos", el legislador oficialista dijo que busca "poner en conocimiento de toda la sociedad el avance de una ley penal de menores en Santa Fe, que agrava el mayor flagelo que padecemos en nuestro país: la inseguridad y la impunidad de los delincuentes"."La Cámara de Diputados plantea una ley en la que los menores de edad que cometan delitos no van a recibir sanción penal y recuperarán la libertad inmediatamente. Esta ley (Código Procesal Penal de Menores), que está hecha con la misma receta garantista que viene fracasando en la Argentina, solo nos ha convertido en el país más inseguro de América", aseguró Enrico, representante del departamento General López.A principios de noviembre, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto impulsado por el diputado Leandro Busatto (PJ - Frente para la Victoria). Por eso la iniciativa volvió a su cámara de origen para un nuevo tratamiento, tras el cual podría obtener la sanción definitiva.Sin embargo, Enrico subrayó que sus principales y preocupantes puntos son:- No tiene en cuenta a la víctima del delito en el proceso penal. Prácticamente no se la menciona en la ley, violando la reciente ley nacional N° 27.372 de derechos de las víctimas.- Establece un cupo máximo de presos en Santa Fe (actualmente de 138 lugares). Si se supera ese número, se debe dejar en libertad a los que estén para dar lugar a otros.- Establece que el menor de edad que tiene varias causas penales podrá seguir en libertad sin importar el número de causas ni la gravedad de sus delitos.- Determina que el menor que esté privado de la libertad debe estar al aire libre y mantener todos sus objetos personales.- Omite por completo que el mayor porcentaje de delitos son cometidos por menores de 16 años, impidiendo la intervención del Estado para darle a la víctima y victimario asistencia integral. Actualmente el 60% de las causas son estos delitos.- No contempla la posibilidad de abrir hogares o comunidades terapéuticas para atender a los menores de edad en conflicto con la ley, los cuales deben volver a sus casas (hogares destruidos donde se vulneran sus derechos)- No permite a la víctima poder reclamar su participación como querellante pleno limitándole sus derechos.- No permite apelar la sentencia que declara inocente a un menor violentando el principio acusatorio y dispositivo del sistema penal."Estas y otras disposiciones de este proyecto de ley que avanza en la Legislatura, son las leyes que sirven de base legal para formar esta realidad de violencia e impunidad que vivimos los argentinos. No podemos seguir justificando a un menor que delinque y no aplicarle la pena que establece la ley tan solo porque es menor de 18 años", disparó Enrico en su comunicado."No fomento leyes duras, pero tampoco la estafa social de leyes blandas que permiten que el delincuente siga en libertad para continuar delinquiendo. Abogo por leyes justas, porque la sociedad desesperadamente nos interpela como autoridades pidiendo el imperio del orden y no el imperio de la violencia", agregó. "Este aviso es para que los santafesinos que estamos dispuestos a alzar nuestra voz contra la inacción del estado ante la inseguridad, la violencia y la impunidad; hagamos oír nuestra voz para que se detenga esta iniciativa", concluyó el senador provincial que ya abrió una fuerte polémica en la Legislatura y que podría tener, incluso, la respuesta del gobernador Miguel Lifschitz durante este martes.