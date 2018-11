Bancarios elegirán hoy autoridades del gremio

Los afiliados de la Asociación Bancaria elegirán hoy a los secretariados y congresales nacionales de las 53 seccionales que integran la estructura democrática y federal del sindicato, entre ellas la de Rafaela, que permitirá completar la renovación de autoridades que se inició el año pasado con la elección del Secretariado y Consejo Directivo Nacional, que está a cargo de José Palazzo.En el caso de la Seccional Rafaela, la Comisión Directiva está a cargo de Jorge "Chichín" Romera quien ya anticipó que dejará el cargo de secretario General cuando venza su mandato a principios de enero. La lista de consenso que se conformó para este proceso electoral está encabezada por Roberto Vivas en tanto que como secretario Adjunto postula a Matías Morales, ambos empleados de la sucursal local del Banco de Santa Fe."En el ámbito de la Seccional Rafaela están habilitados 342 afiliados para votar, de los cuales alrededor de 150 son trabajadores de los bancos que funcionan en esta ciudad y el resto de las sucursales distribuidas en la región", explicó Vivas en diálogo con LA OPINION. "En total vamos a tener 8 urnas que estarán abiertas de 8 a 18 horas. Dos de ellas serán móviles para la ciudad de Rafaela y la restante estará todo el día instalada en la sede de la Seccional de calle Alem. En tanto, las otras cinco recorrerán la región de influencia de nuestra Sucursal", agregó Vivas, quien destacó que Chichín Romera "no se retira sino que continuará con nosotros para respaldarnos, de hecho su cargo será el de secretario Adjunto Alterno, siempre nos ayudará con toda su experiencia".Considerando que hay una sola lista en la Seccional Rafaela de la Asociación Bancaria, se descuenta un rápido escrutinio en la sede de Alem 339. "Creemos que a eso de las 18:30 vamos a tener los resultados de este comicio", indicó Vivas quien recordó que "la fecha de asunción de la nueva Comisión Directiva dependerá de la agenda de nuestro secretario a nivel nacional, José Palazzo, quien ya confirmó que vendrá porque, en cierta medida, es la despedida de Chichín después de más de 20 años de estar al frente de nuestro gremio".En tal sentido, el plazo máximo para que Vivas asuma es el 4 de enero, aunque se estima que a fines de diciembre podría llevarse a cabo el acto al que asistirán representantes de la Bancaria de toda la Provincia para acompañar a Romera y a Palazzo.ACUERDO CONABRAPPRAPor otra parte, la Asociación Bancaria acordó ayer por la tarde con la cámara empresarial ABAPPRA, que engloba a los bancos públicos, el pago de la cuota del aumento salarial correspondiente a octubre último, del 12%, en el marco del acuerdo paritario firmado en abril pasado. El acuerdo fue confirmado por el gremio que lidera Sergio Palazzo, que no avanzará con las medidas de fuerza que tenía previsto anunciar para esta semana a raíz de este conflicto.Según el sindicato, ABAPPRA se negaba a cumplir con el acuerdo salarial que habían firmado las otras tres cámaras, ABA, ADEBA y ABE. Palazzo había dicho días atrás que no había "razón económica" para que esas entidades no paguen lo mismo que desembolsaron los privados.En el marco de este conflicto, el viernes pasado no hubo actividad en los bancos públicos de todo el país, entre ellos el Banco de la Nación Argentina. En el caso de la Sucursal Rafaela de esta entidad, no abrió sus puertas aunque sus empleados asistieron a su lugar de trabajo.