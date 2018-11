Diabetes y embarazo

La doctora Carolina Fux Otta, médica endocrinóloga universitaria, doctora en Medicina y Cirugía, directora del Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, explica: “Cuando hablamos de diabetes con una mujer embarazada, tenemos que reconocer tres posibilidades”, y las enumera del siguiente modo:- Las pacientes con diabetes (tipo 1 o tipo 2) que se embarazan: es lo que se denomina diabetes pregestacional.- Las pacientes en las que el diagnóstico de diabetes se realiza durante el embarazo, que es la diabetes gestacional.-Las pacientes con factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional: “Es importante reconocerlos para realizar un diagnóstico precoz”, aclara. Estos factores son edad materna mayor de 30 años, obesidad materna, diabetes gestacional (DG) en embarazo anterior, y antecedentes obstétricos como macrosomía, mortalidad perinatal previa y tener familiares de primer grado con diabetes, entre otros.La prevalencia de DG varía según las diferentes poblaciones estudiadas y los criterios diagnósticos empleados: “En nuestro país -explica- se realizó un estudio multicéntrico del que participaron más de diez hospitales, y la prevalencia fue de casi un 10% de la población de embarazadas estudiadas cuando empleamos los criterios diagnósticos de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Sin embargo, al emplear criterios más estrictos que se utilizan en otros países, con glucemias en ayuno más bajas, esta cifra se duplica ampliamente”.“La DG es una entidad que se diagnostica generalmente en la segunda mitad del embarazo”, continúa la doctora Fux, quien además se desempeña como docente del Posgrado de Endocrinología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y agrega: “A lo largo del embarazo existen cambios hormonales fisiológicos que van reduciendo la sensibilidad a la insulina; durante las primeras semanas, los niveles de glucosa en sangre se reducen, pero posteriormente comienza a instalarse un estado de insulinorresistencia que llega a su máxima expresión en el tercer trimestre. Estos cambios llevan a un aumento de los niveles de glucemia al final del embarazo y al consecuente aumento en la secreción de insulina para compensarlo. Cuando las células beta del páncreas no pueden compensar -con mayor síntesis de insulina- el estado de insulinorresistencia, se instala la diabetes gestacional”.“La diabetes gestacional se asocia a mayor morbimortalidad materno-fetal como hipertensión arterial (HTA) en la embarazada, polihidramnios, macrosomía fetal, hipoglucemia neonatal, hipocalcemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, y síndrome de distrés respiratorio del recién nacido”, amplía.En cuanto a las diferencias entre la DG y la diabetes pregestacional, señala que “las mujeres que se embarazan con glucemias elevadas, es decir diabetes pregestacional sin adecuado control metabólico o aquellas que desconocen su diagnóstico de diabetes y se embarazan, presentan mayor riesgo de abortos y malformaciones fetales. Si la paciente tiene complicaciones crónicas de su diabetes previas al embarazo, estas pueden empeorar; así es el caso de la retinopatía y la nefropatía diabética”.En cuanto a las pacientes con diagnóstico de DG que no logran un adecuado control metabólico, “pueden presentar las complicaciones propias del hiperinsulinismo fetal, como la macrosomía fetal y sus consecuencias obstétricas entre las que se encuentra la hipoglucemia del recién nacido”.La obesidad, junto con la edad materna y el antecedente de familiares de primer grado con diabetes, son tres factores de riesgo presentes muy frecuentemente en la población de mujeres embarazadas. En este punto, remarca que “la obesidad es el único factor de riesgo ‘modificable’ para el desarrollo de diabetes; por lo que debemos trabajar en conductas preventivas tendientes a lograr que las mujeres que desean un embarazo lo busquen con un peso saludable, con el fin de evitar no solo la diabetes durante la gestación, sino también otras complicaciones que trae la obesidad, como la HTA”. A su vez, “los niveles elevados de triglicéridos se consideran también un factor de riesgo para el desarrollo de macrosomía fetal”.En cuanto a las medidas higiénicodietéticas, “serán el tratamiento de primera línea en la DG, es decir un plan nutricional adecuado asociado a actividad física si la condición obstétrica lo permite”, aclara. “En caso de no lograr los objetivos glucémicos, se deberá insulinizar a la paciente para evitar complicaciones obstétricas y neonatales. En las pacientes con diabetes pregestacional, se programará el embarazo (dos HbA1c consecutivas menor al 1% del valor superior-normal de referencia antes del embarazo y durante la organogénesis) con el fin de evitar posibles abortos y el riesgo de malformaciones asociadas a los estados de hiperglucemia en las primeras semanas de embarazo. Y si la paciente presenta complicaciones crónicas como la retinopatía diabética, deberá ser tratada antes de buscar fertilidad”.Consultada al respecto, responde que “la diabetes pregestacional no desaparece luego del embarazo”, pero sí existe la posibilidad de que los niveles de glucemia se normalicen en el caso de la DG. “Por eso, luego del parto debemos realizar la ‘reclasificación’ de su estado metabólico. Es importante reconocer que estas mujeres que luego del embarazo normalizan sus glucemias, persisten con mayor riesgo de desarrollar diabetes en sus próximos embarazos y a lo largo de la vida”, aclara.La edad materna es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de DG. En este sentido “la edad materna avanzada se considera un factor de riesgo no solo para diabetes sino para otras complicaciones perinatales como HTA, malformaciones, etc.”.Investigaciones enOvario PoliquísticoLa doctora Carolina Fux Otta tiene una intensa y destacada labor en investigación, por la que ha recibido distinciones importantes, especialmente sobre ovario poliquístico. Al respecto, explica que “desde el Departamento de Endocrinología y Diabetes del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, realizamos trabajos colaborativos con otros servicios del hospital y de otros centros nacionales e internacionales; de esta forma procuramos articular permanentemente los conocimientos adquiridos con los avances científicos”.“Nuestra principal línea de trabajo -continúa- es con mujeres con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP). Durante los últimos años nos hemos focalizado en el estudio de sus fenotipos y cómo la caracterización de cada uno de ellos impacta de forma diferente en el perfil reproductivo y metabólico. Resultados interesantes hemos obtenido de la comparación de nuestra base de datos con los datos de pacientes chilenas, quienes presentan mayores niveles de colesterol y glucemia, mientras que nuestras pacientes son más hipertensas”. Este mismo patrón se mantiene en las mujeres embarazadas con SOP: “Cuando se embarazan, las argentinas tienen más HTA y las chilenas más DG, y esto repercute en el peso de los recién nacidos, siendo en nuestra población más pequeños para la edad gestacional. Los antecedentes familiares, los hábitos culturales y el origen étnico podrían explicar las diferencias metabólicas entre ambas poblaciones”.El estudio de las “Características endócrinas y metabólicas de los diferentes fenotipos de las mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico”, tema de la tesis doctoral de la doctora Carolina Fux Otta, fue premiado por distintas entidades de alto prestigio a nivel nacional como la Fundación “Florencio Fiorini” que, junto con la Universidad del Salvador, le otorgó el “Premio Anual al Mejor Trabajo Científico por Avances en la Especialidad Médica”, en 2013. Luego, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba le otorgó el premio “Avances Científicos en el 2014”. Y al año siguiente, la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba, y su par de Ginecología y Obstetricia de la misma provincia, la distinguieron por los resultados obtenidos en mujeres embarazadas con esta patología.“Estos premios son un estímulo para continuar con el estudio de esta y otras patologías que afectan a las mujeres que buscan fertilidad”, expresa. Y agrega que “este trabajo sienta las bases sobre la investigación en mujeres embarazadas con SOP en nuestro país. A nivel personal me siento orgullosa por estos reconocimientos a un trabajo que demandó siete años de estudio. Poder generar lazos con otros países a través de estudios colaborativos que permitan ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es, en definitiva, lo más gratificante y nuestro mayor logro”.“Es importante que nos quede el concepto de que en las pacientes con diabetes pregestacional debemos programar el embarazo, y en la DG no subestimar el diagnóstico. Los factores de riesgo para fallas reproductivas o futuras complicaciones obstétricas se deben identificar antes -remarca- de la búsqueda de fertilidad. Una vez logrado el embarazo, el seguimiento con un equipo multidisciplinario (clínico, endocrinólogo, obstetra, nutricionista, neonatólogo) asegurarán el éxito en el tratamiento”, subraya.Como cierre, advierte: “La educación diabetológica es el pilar del tratamiento, tanto antes como durante el embarazo; conocer los beneficios de mantener un adecuado control clínico metabólico (peso, presión arterial, niveles de glucemia, etc.) ayudará a la paciente a modificar hábitos tendientes a lograr un embarazo saludable”. (Fuente: Revista Prescribe Nº 168 mayo-junio 2018; especializada en medicamentos para profesionales de la salud)