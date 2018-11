SENSACIONES Y SENTIMIENTOS

¿QUIEN SE ACUERDA DEL VHS?¿Cómo olvidarlo en esta queja si fue uno de los pocos, en el vanguardista siglo 20, que causó una revolución en el modo y lugar de ver cine? Escondido tras una sigla que pretendió ser humilde, su nombre completo es sonoro y fundamentalmente visual.Video Home System. O Sistema de Video Hogareño, para decirlo en nuestro idioma.Cómodamente adormecidos sobre una amplísima variedad de elementos de confort, descubrimos un día algo que parecía, si bien no imposible, por lo menos altamente improbable: ver películas en casa, y además incluidas en catálogos con largas listas de títulos de éste y todos los tiempos: las clásicas que siempre habíamos querido ver y las de estreno reciente en cines. Fue al principio en la parte alta de un garaje de calle Viamonte cerca de nuestra tan apreciada Placita Honda. Originalmente para amigos de los dueños de casa, rápidamente por el creciente interés se abrió a todos los interesados – muchos- y motivó que al poco tiempo se instalara en una amplia casa vecina con varias habitaciones, una para cada género de películas. Había nacido oficialmente el primer video club de la ciudad.No hubo tiempo para el asombro; había que ir rápidamente a conocer el lugar y alquilar películas. Era por 24 horas y había que devolverlas en horario prudente para no tener que pagar recargos. Queda claro que se debía contar con un nuevo aparato: el reproductor de los preciados cartuchos VHS.Con el mismo sistema de casette que su antecesor (el que reemplazó por un breve lapso al disco de vinilo para escuchar música) el recién bautizado videocasette tenía casi 19 centímetros de largo, un poco más de 10 centímetros de ancho y aproximadamente un centímetro de alto ¿Hará falta decir que estas novedosas maravillas (el reproductor y el video casette) pasaron a ser miembros favoritos de las familias?El VHS apareció en 1976, surgido casi como de la magia de la lámpara de Aladino (que es desde siempre Aladino y no “Aladdin”). Aún sin entender del todo su mecánica y detalles de funcionamiento era común entonces querer disfrutarlo –y mucho- lo antes posible. Porque además habían surgido los video clubes, simpáticos comercios donde nacían amistades con los dueños y otros alquiladores, todos hablando el compartido nuevo lenguaje: noticias de estrenos, películas que se habían visto y recomendaban, las que llegarían a la brevedad al familiar y amigo video club…Vamos a detenernos un momento en la palabra clave: revolución.¿Qué es sino un cambio total, sorpresivo, que abre un enorme y nuevo panorama, ni siquiera intuido antes como posibilidad?La historia tradicional de las históricas salas de cine, con los ritos y costumbres que ni los hermanos Lumière soñaron, tomaba ahora un atajo: podían verse películas en los sillones de la casa (más cómodos que las butacas de cine) y detener la película para volver a mirar escenas o porque (cosa muy común ésta) llegaban visitas y había que atenderlas, a las que se advertía que “estamos mirando una película” insinuando muy claramente que se adecuaran a la situación: se quedaban a mirar o se iban.El ahora superado VHS merece este homenaje y vamos a hacérselo. Reinó 22 (¡veintidós años! ¡y cómo!), en un planeta que hizo -desde el siglo veinte- que se aprovecharan las horas al máximo para el progreso técnico y tecnológico. El VHS fue favorito hasta 1998, año en que se impuso, como nuevo formato, el disco DVD. Por su notable y superadora calidad, es cierto, pero también por un hecho muy impensado y elemental: ya no era necesario rebobinar la cinta antes de devolver la película.