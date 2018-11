Santa Fe debate sobre tecnologías de la información y la comunicación

Con la participación de más de 200 expertos mundiales, comenzó ayer la Conferencia Académica Kaleidoscope en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe, un evento que se desarrollará hasta mañana. Al participar del acto de apertura de la “10th. ITU Academic Conference, Machine Learning, for a 5G future”, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, sostuvo que "desde que el decano de la Facultad de la UTN nos acercó la propuesta nos pareció una gran oportunidad para la ciudad de Santa Fe y toda la provincia, de introducirnos en una discusión y en un debate que tiene aspiraciones ambiciosas”.“Que estemos discutiendo estos días sobre los standares de las comunicaciones de nuestro futuro inmediato es una gran oportunidad para todos quienes pensamos que la tecnología es una herramienta válida que nos acerca muchas soluciones, que nos mejora la vida a diario, pero que tiene muchísimos más desafíos por enfrentar, que tienen que ver con la calidad de vida, con mejorar esa forma de movernos, de acceder a la información necesaria en todo momento”, expresó el funcionario.Para Farías, es necesario "lograr que la tecnología socialice y democratice la información de tal manera que ponga a la alcance de todos mejores y mayores soluciones para resolver alguno de los problemas globales más agudos que tenemos, como los ambientales”. “También nos interesa que la tecnología nos ayude a resolver los problemas ciudadanos, a mejorar la convivencia de todos los días; también necesitamos enfrentar los desafíos de las características del trabajo en el siglo XXI, seguramente aquí los desafíos tecnológicos tienen mucho para decir”, agregó.En este sentido, Farías señaló que “desde hace diez años en el gobierno de la provincia entendimos que la tecnología era un recurso importante para resolver lo antes posible estos problemas. Hoy tenemos en la provincia un tendido importante de fibra óptica, principalmente en los dos grandes centro urbanos. Esta capacidad instalada y lo que podemos desarrollar en los próximos años, nos permite pensar que los centros urbanos pueden ser ciudades inteligentes en poco tiempo”.“Es fundamental que la inversión en tecnología la haga el Estado y no depender exclusivamente de las empresas de telecomunicaciones. Pensamos que el Estado también tiene que participar en el desarrollo de investigación, de la colocación de infraestructura e interactuar con todos los actores para que no solamente se atienda las cuestiones que dan un rédito económico sino también que podamos desarrollar soluciones tecnológicas para favorecer a todos los ciudadanos y podamos achicar la brecha”.LA TECNOLOGÍA ALSERVICIO DE LA SOCIEDADPor su parte, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, manifestó que “es un gran honor hacer este evento en Santa Fe, no solamente por la importancia que tiene dentro del ámbito académico, científico y tecnológico sino para empezar a entender el futuro de las nuevas generaciones, trazar la construcción de nuevos estándares, de generar nuevos recursos y diseñar nuevas tecnologías”.“La tecnología debe ser una herramienta capaz de generar servicios públicos de calidad y aumentar la productividad de las ciudades y poblaciones mediante la eficiencia y eficacia en el uso de sus recursos”, añadió. Finalmente, el funcionario expresó que “nuestro desafío es el de poder resolver situaciones problemáticas de la sociedad usando la tecnología como una herramienta más para poder generar una verdadera reforma en el Estado”.En tanto, el decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe, Rudy Grether, manifestó su satisfacción y orgullo por ser sede del Kaleidoscope 2018 y agradeció el trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe para la realización del evento.Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Modernización del gobierno nacional, Héctor Huisi, agradeció a la UTN y a la provincia por la organización del evento; y resaltó la importancia de promocionar las carreras de ingeniería e informática: “el conocimiento científico, y particularmente el conocimiento científico aplicado, hacen al capital de una sociedad que en definitiva está para mejorar la calidad de los servicios que esa sociedad recibe y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”.Por último, el director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones de ITU, Chaesub Lee, dijo estar “encantado de llevar a cabo este evento en esta hermosa ciudad de Santa Fe” y de anunciar que Argentina es el país con mayor cantidad de miembros de la Academia dentro de la ITU.LAS CONFERENCIASKALEIDOSCOPELa ITU es el organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s). La Argentina integra este Consejo que está encargado de la reglamentación, la normalización y el desarrollo de las telecomunicaciones en todo el mundo y Santa Fe es sede de uno de sus eventos más importantes. La mirada esta puesta en la entrada en vigencia en el año 2020 del 5G (quinta generación de tecnologías de telefonía móvil).Las conferencias académicas Kaleidoscope, organizadas por ITU-T y co-esponsoreadas técnicamente por IEEEComSoc, son eventos internacionales que reúnen investigadores, profesores y estudiantes de todo el mundo. Los eventos ITU Kaleidoscope tienen como fin incrementar el diálogo entre expertos que trabajan en la normalización/estandarización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y la academia. Observando las tecnologías a través de un calidoscopio, estos eventos prospectivos también buscan identificar nuevos temas de normalización. El objetivo es celebrar estos eventos una vez al año en distintas partes del mundo.Dado que los conceptos de tecnologías innovadoras son normalmente desarrollados en el mundo académico, ITU busca atraer cada vez más académicos de las universidades del mundo e instituciones de I+D, fomentando su desarrollo en el proceso de Normalización de ITU. Hay numerosos ejemplos de esta fructífera política ya que muchas Recomendaciones ITU-T (estándares/normas internacionales) han sido fuertemente influenciadas por la participación académica.Los eventos Kaleidoscope también ofrecen un espacio para facilitar el trabajo en red y discutir futuros caminos para enriquecer el proceso de normalización de ITU, ambos en términos de propuestas técnicas para temas de trabajo actuales y de pasos para incrementar la participación de organizaciones académicas y de investigación en el trabajo de normalización de ITU.