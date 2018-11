Test con novedades en el circuito de Abu Dhabi

La temporada de Fórmula 1 acaba de llegar a su fin, pero los coches no han terminado de girar este año.Todos los equipos de la parrilla se han quedado en Abu Dhabi para participar en los test postemporada que se celebrarán hoy y mañana en Yas Marina.Serán dos días de pruebas con los monoplazas actuales y los neumáticos Pirelli de 2019, que generalmente están destinados a los jóvenes pilotos y a las nuevas incorporaciones de las escuderías.De hecho, tras un mercado de pilotos con tantos cambios, muchos podrán aprovechar este test para comenzar a familiarizarse con sus nuevos equipos.Es el caso, por ejemplo, de Carlos Sainz, quien podrá subirse al McLaren por primera vez gracias a la liberación de su contrato por parte de Renault antes de tiempo. El madrileño se estrenará con el equipo de Woking mañana, siendo Lando Norris quien estará probando hoy.La revelación de la temporada, Charles Leclerc, también tendrá su estreno de ensueño con Ferrari. El monegasco ocupará la vacante dejada en la Scuderia por parte de Kimi Räikkönen, quien regresará a Sauber 17 años después de su primera experiencia en el equipo suizo. De hecho, el finés participará en los test a bordo del monoplaza de la estructura de Hinwil.Pierre Gasly también estará presente en el test de Yas Marina junto a Red Bull, donde reemplazará a Daniel Ricciardo. El australiano es el único de los pilotos destacados que se perderá las pruebas, pues no recibió la aprobación del equipo austríaco para subirse al Renault.Otro piloto que probará con un equipo nuevo es Lance Stroll, quien pilotará el Force India, a pesar de que todavía no hay un anuncio oficial sobre su anticipado fichaje.