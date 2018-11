Obispos reclaman: "No nos arrebaten la paz social"

BUENOS AIRES, 27 (NA) .- Luego de la muerte de varios detenidos como consecuencia de un incendio en una cárcel en Esteban Echeverría y del asesinato de un militante de la CTEP en una toma de tierras, obispos bonaerenses reclamaron "la presencia efectiva del Estado" y que "no arrebaten la paz social".Fue a través de un documento firmado por el obispo de San Justo, Eduardo García; de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y los auxiliares de las diócesis, Jorge Torres Carbonel y Jorge García Cuerva, en el que criticaron la situación de hacinamiento de los presos y los conflictos con algunas agrupaciones de trabajadores excluidos.En el texto consideraron que no se puede "obviar sucesos de violencia y de inseguridad en La Matanza" y se refirieron al "no esclarecido incidente que tuvo como consecuencia la muerte de un militante de la CTEP en Ciudad Evita". También lamentaron "el incendio del Móvil Sanitario de OPISU en el barrio San Peterburgo y el asesinato por robo de un vecino de Barrio Sarmiento cuando se dirigía a su trabajo en horas de la mañana"."Reclamamos la presencia efectiva del Estado que no haga de estos lugares tierras de nadie, donde gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad", explicaron.La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) avaló el mensaje de las dos diócesis, que recuerda que en el año 2015 la Iglesia afirmó "que la paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada" y consideró que "urge recorrer caminos de reconciliación y de amistad social".