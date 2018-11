Volkswagen Amarok: desde General Pacheco hacia Oceanía, Africa y Caribe

Amarok significa “lobo del Artico” en idioma esquimal, y en la mitología inuit se asocia a un lobo gigante. Otros pueblos del círculo polar ártico usan el nombre Amarok para referirse al lobo como especie en general. Volkswagen tiene una larga asociación con el lobo a través de la ciudad alemana de Wolfsburg, donde se encuentra la fábrica central, y cuyo nombre se traduce como “tierra de lobos”.Amarok expresa muchas de las cualidades que tiene la camioneta de Volkswagen. Entre ellas, la potencia, durabilidad y robustez de una pick-up que puede con cualquier tarea.Durante sus 8 años de vida, Amarok también supo adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más exigente. En 2012 incorporó la exclusiva caja automática de 8 marchas, todavía única en el segmento, sumando adicionalmente más potencia con el motor de 180cv.Para 2013 también sus versiones de entrada recibieron cambios en la motorización pasando de 122cv a 140cv. Adicionalmente, en este año, se lanzaba el exitoso programa “Amarok Experto”, el cual ha permitido al personal del concesionario en todos los puntos del país, contar con todas las herramientas necesarias para poder brindar un completo asesoramiento al cliente.En 2014 Amarok siguió innovando, incorporando la caja automática a sus versiones 4×2 y lanzando su primera versión especial, la exitosa “Dark Label”. Este proceso no se detuvo, y en 2015 se amplió el equipamiento con los Faros Bi-Xenón, espejos rebatibles eléctricamente y nuevas llantas además del lanzamiento de la exclusiva versión “Ultimate” presentada en el salón del automóvil de ese mismo año.En 2016 Amarok renovó completamente su gama presentando la Nueva Amarok en la fantástica ciudad de El Calafate, incorporando nuevo diseño exterior e interior, junto con más seguridad, tecnología, conectividad y confort. De esta manera Volkswagen confirmaba su compromiso en el segmento de las pick-ups fortaleciendo la posición de Amarok en el mercado.2017 marcó un nuevo hito en la historia de Amarok, convirtiendo a la Nueva Amarok V6 en el vehículo más potente del segmento de las pick-ups medianas.Este año se lanzó la versión Comfortline con la motorización V6 convirtiendo a Amarok en la pickup preparada para el trabajo con el motor más potente.es la versión de entrada de las pick ups que ofrece Volkswagen. Posee llantas de acero estampado de 16" (solo en cabina simple), revestimiento de asientos en cuero ecológico, asientos delanteros regulables en altura, sensor de estacionamiento trasero y Radio "RCD 230G" con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad i-Pod y Bluetooth.Con el objetivo de seguir sumando elementos propios de una herramienta de trabajo, la versión de entrada de gama ofrece, de serie y en cabina simple y doble, el paquete Hard Work, incorporando piso de goma y asiento de cuero sintético. Estos ítems resultan de gran utilidad para el usuario, proporcionándole al vehículo mayor robustez y practicidad.La marca se enfoca constantemente en agregar ítems que simplifiquen la labor de todos los días, y que también aumenten el confort del usuario. Amarok es, en su esencia, una máquina de trabajo, y con la incorporación de estos nuevos elementos, ese trabajo se vuelve más placentero.Esta versión tiene la mejor relación precio producto, no solamente por sus prestaciones sino también por su equipamiento. Incluye Llantas de aleación 17”, Tapizado de tela "Kemisu", Volante Multifuncional, Sensor de estacionamiento delantero y trasero, Motorizaciones 2.0 TDI 180cv, Radio "Composition Media" con CD, MP3, USB, SD Card y App-ConnectLa Responsabilidad es uno de los pilares de la marca Volkswagen, y anclados bajo este concepto y al cuidado de nuestros clientes hemos mejorado la seguridad activa y pasiva de todas nuestras pick ups, inclusive en la versión Comfortline. Incorporamos el Bloqueo de diferencial, siendo la única Pick Up que ofrece este ítem en todas sus versiones incluso en las versiones 4x2. Todas las versiones cabina doble ahora contarán con 4 airbags para proteger en caso de impactos frontales como laterales (cabeza y tórax).La tecnología también es otro pilar fundamental, por eso se creó el Volkswagen App Connect que es la aplicación más moderna en términos de conectividad e interacción con smartphones ya que permite que la pantalla del celular sea “espejada” en la de la central multimedia, posibilitando comandar el celular desde la pantalla del sistema y viceversa.Volkswagen es hasta el momento el primero en ofrecer a sus clientes la posibilidad de conectar sus smartphones tanto via MirrorLink™ como por Android Auto™ o Apple CarPlay™.incluye Llantas aleación 18", Asientos delanteros regulables eléctricamente, Climatizador automático "Climatronic" bizona, Cámara de retroceso, Radio "Discover Media"con CD, MP3, USB, SD Card, conectividad i-Pod y Bluetooth, App-Connect y NavegadorVolkswagen presentó en junio de 2017 la Nueva Amarok V6 con dos versiones: Low y Extreme.Nuestra Pick up continúa creciendo y perfeccionándose en General Pacheco, como producto fabricado en la Argentina, como producto nacional, y se exporta hacia todo el mundo, a más de 33 países y a los cinco continentes bajo los mismas estándares y normas de calidad que tiene el producto producido en Alemania.En ocho años ya se produjeron más de medio millón de Amarok. En poco tiempo se ha logrado un gran posicionamiento del modelo, en un segmento altamente competitivo en Argentina y que se encuentra en constante crecimiento, con una amplia oferta de modelos. Con la contribución de la Amarok V6, Volkswagen mantiene su liderazgo en el mercado automotriz argentino por 15 años consecutivos.Con un motor 3.0 l turbodiesel de 6 cilindros en V, 224 CV y 550 Nm, la nueva Amarok V6 llegó para convertirse en la pick up más potente del segmento y continuar marcando hitos en la historia de la industria automotriz en Argentina.La Amarok V6 está disponible con tracción 4Motion (permanente en las cuatro ruedas) asociada a la reconocida caja automática de ocho velocidades, única en el segmento. Proporciona, así, un alto nivel de satisfacción al volante y una gran performance dinámica. La nueva pick-up se ofrece en dos configuraciones de equipamiento exterior: Amarok V6, con barra de estilo de acero inoxidable, estribos ovales del mismo material y llantas “Milford” de 19”; y Amarok V6 Extreme, con barra Sportsbar, estribos planos de aluminio y llantas “Talca” de 20”.En abril de este año Volkswagen lanzó la Amarok V6 Comfortline cumpliendo con la norma Euro V, equipando el motor 3.0 l-turbodiesel de 6 cilindros en V, 224 CV y 550 Nm. Esta variante llega para ampliar la oferta de pickups en un mercado cada vez más competitivo, diferenciándose de la competencia al ofrecer el motor más potente del segmento no solo en las versiones tope de gama.La nueva Amarok V6 Comfortline está disponible con tracción 4Motion (integral permanente en las cuatro ruedas) asociada a la reconocida caja automática de ocho velocidades, única en el segmento. Proporciona, así, un alto nivel de satisfacción al volante y una gran performance dinámica.También mantiene la función OverBoost, un sistema por el cual se produce una sobrepresión de alimentación que supera los valores de máximas prestaciones durante un determinado espacio de tiempo. Esta función se encuentra disponible entre los 50 y 120 km/h, entregando 20 CV extras (244CV) durante un período de 10 segundos o hasta los 140 km/h.