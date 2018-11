“Regalamos el primer tiempo”

se volvió de Villa Raffo con las manos vacías y unas cuantas cosas por trabajar. Sumó su cuarta derrota en la temporada, la primera en la era Llop y afuera de los que irían al octogonal por el segundo ascenso., en el segundo tiempo estuvimos a la altura de lo que pretendíamos, no pudimos empatarlo, estuvimos un poco imprecisos en algunas jugadas”, analizótras el 0-1 ante Almagro, por la fecha 11 de la B Nacional. El ‘Chocho’ se mostró autocrítico y preocupado:. Y como dato positivo el DT encontró: “Jugando como el segundo tiempo hay cierta esperanza de crecimiento en la tabla”.Lo mejor de la “Crema” estuvo en el complemento, con algo de empuje y ganas, sin el fútbol pretendido. Los cambios le hicieron bien al equipo, aunque no alcanzó. “Lo buscamos por las bandas con Montagna y Martino, no pudimos terminar las jugadas en la red, fue lo que buscamos, con Borgnino suelto para ver si podíamos lastimar al rival. Tuvimos algunas situaciones pero no las pudimos concretar, no nos generaron nada en el ST, tenemos que tratar de potenciar eso”, comentó Llop.Al momento de encontrar alguna explicación a lo realizado por Atlético, principalmente en esos primeros 45 minutos, su entrenador señaló: “Es difícil decir lo que sucedió, si fue el dibujo táctico, mérito del rival, nos ganó las segundas jugadas, tuvieron más decisión, convencimiento de lo que estaba realizando y nosotros no. Eso fue lo que pasó en líneas generales. El rival tuvo convencimiento de lo que estaba haciendo, como lo tuvimos nosotros en el ST y lo emparejamos, lo pudimos haber empatado. El fútbol es así. En la toma de decisiones, en lo que vas a realizar”.A esta primera parte del torneo le quedan dos fechas y pensando en tener el mejor cierre de año posible, pero aún sin pensar en lo que será el próximo año, Llop apuntó:, siete sobre 12 no es malo, ese porcentaje te clasifica a un octogonal, ese porcentaje de estadística. Pero tenemos que buscar más”.Y para que ello ocurra, “primero tenemos que tratar de tener todo el plantel completo, cosa que no lo tengo. La ausencia de Copetti nos complicó, veníamos muy bien con él en la defensa y en el PT tuvimos baches, se notó”. Y luego sumó: “No teníamos otra opción, no tengo otro lateral con Blondel lesionado. Tuvimos que modificar y Zalazar se adaptó bastante bien en esa posición. Pero hicimos movimientos que los sentimos”.