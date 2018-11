Martes de Champions

El Real Madrid visita este martes a la Roma (17 hs) en un duelo en el que los dos primeros del grupo G buscan una plaza en octavos de final de la Liga de Campeones, al tiempo que el equipo blanco quiere una victoria que borre el mal sabor del fracaso en Eibar.La derrota el sábado 3-0 contra el Eibar en Liga acabó con el efecto Solari en el equipo blanco, en el que volvieron a surgir unos fantasmas que parecían haber quedado atrás después de la destitución de Julen Lopetegui y el nombramiento del argentino al frente del banquillo merengue."Fue un palo duro, evidentemente, pero ya pasó", dijo este lunes en rueda de prensa Santiago Solari, añadiendo que en el vestuario "nosotros lo hemos analizado, lo hemos charlado y trataremos de mejorar lo que debemos mejorar".La derrota en Eibar cortó una racha de cuatro victorias desde que Solari se hizo cargo del equipo el 29 de octubre, tras la debacle 5-1 en Barcelona, y vuelve a suscitar dudas sobre el juego del equipo blanco, aunque Solari insiste en mirar al frente.En otro de los juegos destacados de hoy, el Valencia visita a la Juventus de Turín (a las 17hs) sin derecho a fallo para seguir soñando con la clasificación a octavos. Tercer clasificado del grupo H, por detrás del equipo italiano y del Manchester United, el club che quedaría sin opciones de alcanzar la siguiente fase si pierde y el United gana al Young Boys suizo en el otro partido de la jornada (17hs).14:55 hs AEK vs Ajax, CSKA Moscú vs Viktoria Plzeñ, 17 hs Lyon vs Manchester City.