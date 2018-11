Súper TC2000: Fiat, en su regreso, con el DTA

"En la semana estaremos comunicando el regreso, con la escuadra DTA, con los mismos pilotos, menos el Bebu Girolami", expresó Jorge Rizzuto, director deportivo de Fiat."Esta semana haremos el anuncio oficial, pero está todo rubricado de palabra con Ulises Armellini, quien ya posee un Fiat Tipo para comenzar a desarrollar el modelo. Los pilotos serán Mariano Werner, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi. Con Néstor Girolami no hay ningún tema personal, sino económico; además, creo que él tiene una chance de retornar al exterior".Con respecto al retorno de la marca al Súper TC2000, comentó: "Es un lindo regreso, medio inesperado, no lo teníamos programado, pero las cosas se van dando. La categoría está haciendo cambios, como las trompas originales y los nuevos motores, y eso es muy importante para nosotros. Hemos viajado a San Nicolás, nos hemos reunido y se dio todo muy rápido, en ocho días".Rizzuto confirmó que Fiat también ingresará al TC Pick Up, junto al equipo Las Toscas Racing, estructura que alistará dos Fiat Toro. "Queremos que un piloto sea Christian Ledesma, pero el segundo todavía no lo sé".Por último, el director deportivo de la firma italiana ratificó la continuidad en Turismo Nacional con dos Fiat Tipo, con Yannantuoni y Muñoz Marchesi como pilotos, Werner será el director deportivo, la asistencia técnica del DTA y la preparación del FP Racing de Fido Porfiri.