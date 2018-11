El pasado fin de semana, Víctor Rosso habló de sus intenciones de oficializar el equipo Honda en el Súper TC2000 para la temporada 2019."Estamos trabajando para tratar de ser un equipo con cuatro autos. Hablamos con Honda para ver si es factible ser oficial. Si no se da la posibilidad, veremos cómo seguimos, pero la intención es esa", expresó Rosso."La fábrica tiene que decidir si o no, no es fácil. La propuesta está hecha. Es una decisión más política que otro cosa por la situación del país", sostuvo el director del Ram Racing.