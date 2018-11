Hoy debaten la ZEC y obras en el microcentro

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - Desde el mediodía y en la sede del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, los empresarios recibirían a los concejales para analizar la Tributaria en términos generales y, en particular, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

En cuanto al primero de los temas, hay un punto (en donde habría inicialmente un acuerdo) sobre el cobro a las concesionarias de autos y de maquinarias agrícolas. En cuanto al segundo, hay visiones contrapuestas respecto del incremento recientemente puesto en marcha y para qué debería usarse lo recaudado. Es más: los empresarios entienden que se cobra mucho más que en otras localidades cercanas y que lo recaudado debería ser más y no simplemente para cubrir los gastos, como afirman desde el Ejecutivo.

Desde el miércoles, la hora de la ZEC cuesta $ 15 y la fracción de media hora, $ 7,50. Hoy, en Sunchales se cobra $ 7, en San Francisco (Córdoba) $ 5 y en la ciudad de Santa Fe $ 7,50 la primera y segunda hora, las tres horas acumuladas $ 12,50, cuatro $ 22,50, 5 horas $ 35 y 6 horas, $ 50. Este último monto sería incluso inferior por 3 horas y media de estacionamiento en Rafaela.

Con respecto al aumento, ingresó al Concejo -extemporáneamente, porque ya se había aprobado semanas antes- un pedido de Paseo del Centro en donde se pedía prorrogar el incremento hasta que pasaran las fiestas de fin de año para que la suba no afectara a las ya alicaídas ventas.

Sobre este pedido, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, dijo que "cualquier situación distinta debiera ser modificada eventualmente por el Concejo". Y entendió que la ZEC no es la que hace bajar las ventas: "el problema hoy es la economía", sentenció en declaraciones a FM Galena. En cuanto al aumento, dijo que se dio por "un análisis de costos del sistema que es necesario ir actualizando en función de los parámetros económicos de la Argentina. Sino, es todo pérdida".

Menossi, en la sesión en donde se aumentaron los valores, dijo que no sabía qué servicios prestaba la ZEC. "Lo de Hugo lo entiendo como un no comprender lo que implica un análisis del flujo de vehículos en el micro y macro centro de la ciudad. La idea de la ZEC no es una idea retributiva hacia el Municipio, sino plantear una estrategia de recambio de vehículos y que no estén estacionados durante toda una jornada". "Son números que están igualados en ingresos y egresos. Nunca hubo una mirada del Municipio que tenga que ver con eso", reiteró.

Por otra parte, el CCIRR emitió un comunicado en donde sostenía que lo recaudado por la ZEC debía destinarse a obras en el microcentro. "hay que hacer un análisis de la estructura de costos para ver lo que puede llegar a quedar. Si las cuentas están equilibradas no hay prácticamente posibilidades de poder llevar adelante algún tipo de instancia", dijo López. ¿Y cobrar más? "Ahí entrás en un mecanismo retributivo. y es una discusión distinta de la que venimos planteando hasta este momento", respondió.

Andrés Ferrero, presidente del CCIRR, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "para nuestro criterio, el Estacionamiento Medido debería incluir alguna pauta para que los fondos que surgen de esta actividad, sean destinados a revitalizar el espacio público que -a nuestro entender- es uno de los más importantes de la ciudad. El titular del inmueble tiene sus responsabilidades como el conjunto de los vecinos. Pero también es cierto que el centro de toda ciudad es un espacio público importantísimo y que por lo tanto merece una política pública. Por eso pensamos que algún fondo podría servir para obras duras que son distintas a lo que tiene que hacer cualquier ciudadano en general. En nuestras casas no nos piden que la luz, el teléfono y el resto de los servicios no vayan por un ducto central. Tal vez sea el momento de ver al menos esto y ver al menos una parte de lo que era la refuncionalización".

¿Y si se debe cobrar más? "No lo veo de esa manera. Tiene que haber un criterio lógico de objetivos. Debe haber alguna diferencia. El estacionamiento medido tiene que tener un equilibrio con lo que se cobra en otra ciudad", completó.