Alarmas comunitarias: sin pedidos y con una preocupación en el sector

Desde que el Ejecutivo promulgó la ordenanza sobre alarmas comunitarias, desde el área de Prevención y Seguridad del Municipio siempre se dijo que el programa era "bienvenido", aunque siempre destacaron que este "no era el mejor camino", pero que lejos de poner palos en la rueda, remarcaron que "todo lo que contribuya" contra la inseguridad, iba a ser bien recibido.Recordemos que el Concejo Municipal aprobó esta iniciativa del bloque de Cambiemos, aludiendo a experiencias concretadas en otras localidades, definiendo a las alarmas comunitarias como "un sistema comprobadamente eficiente para prevenir los delitos"."En su momento nosotros entendíamos que el camino no era ese y lo hablábamos con los concejales de la oposición. No quisimos poner palos en la rueda y dijimos que todo lo que pueda servir para la seguridad es bienvenido", expresó en primera instancia el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio local, Delvis Bodoira.Además, dijo que "los concejales de la oposición nos dijeron que la ordenanza iba a salir a pedido de los vecinos y a cuenta y cargo, hasta el costo iba a ser asumido. Estuvimos de acuerdo, pero entendíamos que hoy en día estábamos un paso más adelante de las alarmas comunitarias", detalló en FM 94.5 Radio Galena de nuestra ciudad.Esta metodología se dio a conocer en las mesas de seguridad barriales, donde se fue detallando punto por punto el sistema. Además, se le había pedido desde el Municipio a la Cámara de Seguridad Electrónica de Rafaela que armen un paquete básico de alarmas, para que sea más accesible a los vecinos."El tiempo de alguna manera nos termina dando la razón", explica Bodoira y agrega que "la realidad es que no hemos tenido pedidos formales de vecinos o de vecinales por alarmas comunitarias".Bodoira dice que sí se ha charlado en las mesas de seguridad barrial y que ese tema terminó derivando en conformación de grupos de WhatsApp o en tomar medidas individuales, como alarmas instaladas por el propio vecino. "Coordinar toda la logística que conlleva un sistema comunitario no es sencillo", destacó y volvió a recordar que "lo que siempre recomendamos nosotros es que ante la duda o la sospecha, llamen al 105 y que lo que hace la alarma es eso, dispara rápidamente al 105 o al 911. Estamos bien sincronizados con los vecinos y la seguridad la hacemos entre todos. Si hay compromiso entre todos, es mucho más fácil", sostuvo.SECTOR PREOCUPADODesde la Cámara de Seguridad Electrónica de Rafaela se mostraron preocupados por el poco avance que tuvo este programa. Además, destacan que no han recibido información alguna desde el municipio y que se fueron enterando por los medios de nuestra ciudad el poco impacto que tuvo la iniciativa.Néstor Abriata, Componente de la Cámara de Seguridad Electrónica, dialogó con Radio ADN de nuestra ciudad y expuso que "uno le dice alarmas comunitarias, pero a su vez está mal expresado porque el alarma comunitaria es la que se coloca en los barrios, cuadra por cuadra para que sea disuasiva a los malhechores que están dando vueltas por la calle y que uno ve como vecino", dijo.En tanto, agregó que "lo que nos había planteado la Municipalidad a los que nosotros le pasamos todo un presupuesto, eran ofrecer un sistema de alarmas al vecino común, alarmas domiciliarias, para la casa, a un costo más bajo y así poder tener a un gran porcentaje de la comunidad rafaelina alarmas domiciliarias y así prevenir los robos", expresó.La Cámara tuvo una reunión con parte de la Municipalidad y la propuesta fue la explayada por Abriata. "Nosotros al pertenecer a una Cámara y al ser todos vulgarmente competidores, entre nosotros, armamos un pliego para que ellos lo vean. Ellos nos dijeron que lo pasaban a la parte de comunicación ya que el interés del Municipio era presentarlo en la página web y que cada ciudadano se inscriba a través de ese medio para que nosotros lo visitemos como empresa de alarmas para armarle un presupuesto acorde. Hay que decir que no todos los hogares son iguales, por ende el kit iba a ser puntual a su funcionalidad", dijo el empresario.A modo de cierre, sostuvo que "nos despierta la noticia de que ahora el proyecto está parado, sabiendo que estamos esperando una respuesta de la Municipalidad. Sabíamos que iban a presentar pedidos para que cada ciudadano que quisiera una alarma se tendría que inscribir, y nosotros, mediante un link, nos íbamos a enterar. Después, cada empresa iba a tomar un determinado sector para ir a visitar y ahí nos poníamos en marcha" y remarcó que "en todo este tiempo, estuvimos a la espera de que la parte de comunicación del Municipio o el área que le corresponda, nos dé alguna novedad. No nos llamaron y ahora parece que todo fracasó, pero nosotros no teníamos idea de porqué ni cómo sucedió", dijo.En tanto pidió que desde el Municipio se comuniquen con la Cámara: "a lo mejor vieron que no es algo factible, cosa que puede pasar, pero queríamos al menos saberlo, para nosotros replantearnos costos u otras cosas. Pero no tenemos información y nos gustaría saber lo que pasó", finalizó.