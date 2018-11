ASSA: delegación local rechazará el incremento

Esta semana será clave para las tarifas santafesinas. Es que el miércoles y jueves se realizarán las audiencias convocadas por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) para evaluar la propuesta de incremento de Aguas Santafesinas SA (ASSA), la cual implica que antes del primer semestre se incremente dos veces en un 30% cada uno. Y el viernes, se realizará otra, en este caso, para estudiar la propuesta de suba de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). En este caso, no será todo igual: para el uso residencial el aumento sería del 27,4; para el segmento comercial el incremento sería del orden del 33,7 por ciento y para el industrial del 41,2 por ciento.

Al menos, en la audiencia de ASSA de Santa Fe, habrá representación local. Así lo aseguró el concejal Jorge Muriel, que será orador el próximo jueves y estará acompañado por su par Evangelina Garrappa y por el Secretario de Obra pública de la Municipalidad, Luis Ambort. Podrían sumarse otros concejales también.

"Desde que soy concejal he participado de todas las audiencias. Nuevamente voy a llevar la queja de lo deplorable del servicio, sobre todo en cloacas. No vamos a convalidar el aumento, porque el aumento es desmedido en función del servicio que brindan", señaló en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)" y agregó: "también vamos a criticar que se hagan solo en Rosario y Santa Fe. ¿Para qué están los nodos? Serían los lugares ideales para las audiencias. Lo hicieron en 2013 acá y le fue mal. Y el ENRESS convoca las audiencias en días y en horarios en donde la gente no puede concurrir".

"Vamos a renovar los pedidos y los reclamos por el servicio deficiente que brinda ASSA. Si bien han mejorado en algunos aspectos, hace algunos días faltó agua en algunos sectores de la ciudad", agregó.

"Seguimos con un solo camión desobstrurador para cloacas, cuando en 2016 dijeron que iban a comprar uno nuevo. Y muchas veces está fuera de servicio, por lo que estamos sin. Sí terminaron con el módulo de la planta depuradora de líquidos cloacales. Pero la planta ya no puede recibir nuevos barrios", dijo Muriel. En cuanto al plan de colocación de 10.000 micromedidores (que están demorada), entiende que se han colocado un "60%". "La medición es clave para controlar el consumo y mejorar la facturación. Todavía no está cumplido eso", completó Muriel.



¿SE ADELANTA?

Dado que los concejales deberían iniciar su viaje aproximadamente al mismo tiempo en que inicie la sesión del jueves, una de las posibilidades que se baraja es que se adelante la sesión a horario matutino. Esto será confirmado (o no) en la reunión de comisión de hoy



PARA ANOTARSE

La semana pasada comenzó la inscripción para los interesados en participar de la Audiencia Pública para el sector eléctrico que se realizará el viernes 30 de noviembre, en el Cemafe - Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe -, ubicado calle Mendoza 2419 de la ciudad de Santa Fe, a partir de las 8:30. Todas las personas que deseen participar deberán inscribirse hasta las 8:30 de este miércoles. En Rafaela se puede hacer directamente en el Nodo. Todavía no había presencia rafaelina confirmada para esta audiencia.