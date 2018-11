Cartas de Lectores

¡Ejemplos a copiar!Sr. Director:Cumpliendo un sueño gracias a mi hijo Maxi, que hace seis años está radicado en Suiza (jugador de fútbol) conociendo la historia de un país que tiene más de setecientos años, cierto día me puse a hablar con un señor de Zurich (traductor de por medio, claro) y me animé a preguntarle por los años que tienen los edificios que componen esa ciudad, él me contó de la edad, la estructura, del mantenimiento que reciben. Por propietarios y comuna local… "I” todos con una gran parte de mármol, ventanales construidos hace más de cuatrocientos años…"”. Pero mientras el suizo nos contaba la historia de “una ciudad , ejemplo en todo..”, yo observaba algo que faltaba en esa historia, algo que faltaba en ese centro extraordinario, ordenado, limpio!!! Lo miré, respiré hondo y me animé a preguntar: ... y las palomas??!! El suizo me miró y con la naturalidad que lo caracteriza me dijo: “a usted le parece que teniendo estos monumentos históricos donde se refleja la biografía de Suiza vamos a permitir que una plaga innecesaria como lo son las palomas ¡¡¡ los arruinen con su excremento, acá la matamos, la liquidamos como a cualquier plaga!!!! ..y me salió de adentro el argentino y le contesté:... -si, claro y las sociedades, las ONGS encargadas de la protección de esas aves??!! . Me sonrió y me dijo: -esas organizaciones son conscientes que esas plagas están consideradas por nuestro plan de salud “como trasmisión de enfermedades” por lo tanto tenemos que eliminarlas, usted quiere ver palomas u otras aves de nuestro país visite el lago de Zurich que rodea la ciudad, allí están.Bueno contar esto me da la esperanza de encontrar una manera de eliminar una plaga que trasmite enfermedades y está causando daño. No creo que allá se encuentre algún rafaelino que las extrañe... ONG protectoras de... abstenerse!!!!!Hugo CossaRafaela