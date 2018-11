En medio de la crisis educativa, es para destacar el trabajo de investigación “Poblaciones rurales en alerta” realizado por los alumnos de 7º grado de la escuela N° 6080 “Guillermo Lehmann” de Egusquiza, localidad del departamento Castellanos. Se propusieron descubrir las causas del éxodo rural, sus consecuencias y buscar soluciones que puedan ser planteadas a las autoridades competentes. Relevaron el impacto de la migración en la escuela del pueblo, como ámbito más cercano para ellos y estudiaron el fenómeno a escala comunal, departamental y regional. Los alumnos investigadores fueron Camila Alasia, Tomás Albertengo, Lautaro Algañarás, Florencia Fernández, Juan Luna, Lourdes Mendoza, Emanuel Romero, Luz Rusch, Malena Tolosa y Darío Zamora.

Una de las principales causas del fenómeno de despoblación es el cierre de tambos. Egusquiza pasó de tener 50 tambos en 1994 a tener 25 en la actualidad; frente a esto empezamos a investigar porque se da el cierre de tambos. Como conclusión se elaboraron propuestas que se entregaron a distintas autoridades, las propuestas tienen que ver con cómo mejorar las condiciones de producción.

Según lo investigado se elaboraron propuestas para tratar de revertir la situación de despoblamiento rural. Se deben tomar dos tipos de medidas: las vinculadas a la producción y a aspectos más generales, pero que inciden en las primeras.

Hay que institucionalizar el mercado de los 32 productos más importantes que salen del agro, solamente hay 4 que están institucionalizados, que tienen un precio de referencia, que hay un órgano arbitrario que termina de verificar si el precio que pone el mercado es correcto y que no hay ningún actor de la cadena que se queda con una parte superior o inferior de la rentabilidad. Estos productos son soja, maíz, carne y trigo. En los demás como la leche son las grandes empresas las que dominan el mercado sobre los productores y determinan los precios que pagan. Al ser bajo para el productor lechero, la actividad no es rentable y terminan cerrándose los tambos. Los productores más grandes pueden mantenerse dentro de la cadena y el resto tiene que dejar la actividad.

Es importante que se sientan a dialogar las tres partes que componen la cadena de producción de la leche: productores, industriales y comerciantes, y el Estado que participa mediante el cobro de impuestos. Entre todos deben establecer reglas claras respecto a los márgenes de ganancias que debe tener cada sector para que la actividad sea rentable para todos, según los costos que debe afrontar cada uno.

Las medidas deberían derivar en que el precio del litro de leche que se le paga al productor en la tranquera aumente 2 pesos en promedio, según coincidieron los entrevistados al momento de realizar el trabajo, que es lo que está solicitando la mayoría de los tamberos para que la actividad sea rentable.

En las políticas generales, mejorar el estado de los caminos, que sean asfaltados o al menos ripiados y se les realice un correcto mantenimiento; realizar las obras hídricas de manera ágil, mediante la construcción de canales que eviten las inundaciones; llegar con el tendido eléctrico a los campos que todavía no cuentan con luz eléctrica y cambiar las redes en los sectores en que las mismas quedaron obsoletas, brindar un mayor y mejor servicio de comunicación de telefonía e internet, entendiendo estos servicios como básicos para garantizar las mismas posibilidades a los habitantes de las zonas rurales, que las que tienen quienes viven en las ciudades; ampliar las posibilidades de contar en las poblaciones rurales con servicios de atención primaria de la salud y educación secundaria; promover líneas de créditos para la construcción de viviendas en los campos, dado que en la mayoría de los establecimientos rurales donde vive la gente, las casas tienen 70 u 80 años. Al productor se le hace difícil por la poca rentabilidad que tiene, contar con viviendas en condiciones.

Este trabajo clasificó en la instancia provincial de Feria de Ciencias y Tecnología "Eureka" en Rosario, organizado por el Ministerio de Educación de Santa Fe, y representa a la provincia en la instancia nacional del 26 al 30 de noviembre en en el predio ferial de Córdoba.

Recientemente, fue presentado por los alumnos, el docente Julio Armando y la directora de la escuela Sandra Serniotti al presidente comunal Nicolás Lungo, a los legisladores Alcides Calvo y Omar Martínez, al coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel, en la Legislatura provincial al presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti y en la Casa de Gobierno al ministro de Gobierno y Reforma del Estado Pablo Farías. Más allá de la formalidad y las fotos de rigor, las autoridades locales, provinciales y nacionales no se pueden quedan de brazos cruzados, para propiciar un cambio y tratar de revertir la grave situación de despoblamiento rural.