Pérsico cuestionó a Cristina

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuestionó ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner haya puesto en un plano de igualdad, durante su discurso en el foro de CLACSO, a los pañuelos celestes respecto de los verdes, y al respecto dijo que ese planteo "es una exageración"."Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Cristina, Lo (que dijo) de ´recen o no recen´ me parece bien, lo de los pañuelos me pareció una exageración", criticó Pérsico en declaraciones a radio Futurock.El dirigente social se refirió así a la idea expresada por la senadora nacional del Frente para la Victoria-PJ de que el frente para competir contra el oficialismo el año que viene tiene que ser tan amplio que no debe "permitirse el lujo" de incorporar la grieta entre pañuelos verdes y celestes, ya que el único límite, a su entender, debe ser Cambiemos y su política económica.El planteo generó revuelo en las propias filas del kirchnerismo no sólo por el marco en que esbozó la idea -un foro repleto de intelectuales y referentes progresistas a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo- sino además porque meses atrás, cuando la ex presidenta votó en el Senado a favor del aborto legal, había postulado que su movimiento político, además de "nacional, popular y democrático" era "feminista".Pérsico es un militante muy ligado a la fe católica, con estrechos vínculos con comunidades religiosas, pero en relación al debate sobre el aborto tiene una posición tomada a favor de la despenalización.Más allá de permitirse esa crítica puntual hacia la líder de Unidad Ciudadana, Pérsico valoró que la senadora esté transitando una etapa de apertura y llamado al diálogo entre los distintos sectores de la oposición, con vistas a ensanchar las bases del frente opositor."Cristina hoy está en una actitud amplia intentando ganar. Eso es bueno porque es la que conduce el espacio más grande", ponderó.En otro orden, confirmó que el próximo viernes el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales movilizarán al Obelisco para protestar contra el G20, pese al pedido del Gobierno para que desistan de hacerlo.Y ratificó que el martes se realizará una nueva "contracumbre" en Atlanta con presencia de los "movimientos populares".Al respecto, dijo que está "cansado" que los lugares donde se expresen las críticas al G20 sean en espacios dominados por "sectores medios progresistas", en un tiro por elevación al foro de CLACSO, y dijo que a diferencia de aquella "contracumbre", en Altanta estarán representados "los sectores populares".