Croacia campeón de la última Davis tradicional

LILLE, Francia, 26 (AFP-NA) - Croacia se llevó la Copa Davis de tenis al derrotar a Francia 3-1 en la final, luego de la victoria de Marin Cilic en tres sets a Lucas Pouille (7-6 (7/3), 6-3, 6-3) en el cuarto partido, celebrado este domingo en Lille. Croacia consigue la segunda Copa Davis de su historia trece años después de la primera, una competición centenaria que el año que viene se reformará y experimentará un cambio radical.

Los franceses, que defendían la corona conquistada en 2017, no pudieron con los croatas, que contaban en sus filas con dos jugadores del top 15 mundial, Cilic (7º) y Borna Coric (12º), que con 22 años ha firmado la mejor temporada de su carrera.

El sábado Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert le dieron a Francia su único punto de la final ganando el partidos de dobles (6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3)) contra la pareja Mate Pavic-Ivan Dodig. Pero un día antes Coric, por 6-2, 7-5, 6-4, y Cilic (6-3, 7-5, 6-4) habían obtenido para Croacia los dos primeros puntos de la final al vencer en sus duelos individuales a Jérémy Chardy y Jo- Wilfried Tsonga respectivamente.

Cilic, que se hundió en la final de hace dos años contra Argentina cuando dominaba dos sets a cero en el cuarto partido a Juan Martín del Potro, supo dominar sus nervios sobre la tierra batida de Lille. A partir de 2019 la Copa Davis dejará de disputarse en su formato tradicional y se concentrará en una semana de competición que reunirá a 18 países, a finales de noviembre si no hay cambios, en Madrid.



DEL POTRO TIENE FECHAS

Juan Martín del Potro, en plena recuperación de su rodilla, ya tiene una fecha en el arranque del calendario 2019. Se dudaba que pudiera llegar en tiempo y forma al próximo Abierto de Australia pero, su reciente inscripción al torneo de exhibición de Kooyong Classic que se disputará del 8 al 10 de enero, aclara el panorama.

El tandilense no juega desde los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai cuando se retiró del duelo ante Borna Coric tras una dura caída. De cara al primer Grand Slam de la temporada Del Potro no jugará torneos por los puntos, con lo cual perderá los que cosechó llegando a la final de Auckland de esta temporada.