Maradona y sus Dorados son finalistas en Segunda

El técnico argentino Diego Maradona y sus Dorados avanzaron este sábado a la liguilla de la Liga de Ascenso (segunda división) del fútbol mexicano a pesar de perder 1-0 ante los Bravos en el partido de vuelta de su semifinal. Los Dorados de Sinaloa que dirige el ex astro mundial superaron en la eliminatoria a los Bravos de Juárez, que fueron líderes en la fase regular, con marcador global de 2-1.El miércoles en el primer partido de la serie, el equipo de Maradona sacó ventaja de 2-0 como local en el estadio Banorte. Este sábado en el estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos ganaron 1-0 con un penalti anotado al minuto 39 por el brasileño Leandro Carrijo. Al término del partido, Maradona encabezó el festejo por el pase a la final con cánticos en el vestidor. "¡De la mano de Maradona todos la vuelta vamos a dar!", cantaron los Dorados mientras su entrenador bailaba junto a ellos con euforia e intensidad.Maradona asumió la dirección técnica de los Dorados en la octava jornada, cuando el equipo tenía tres puntos y estaba en la decimotercera posición entre 15 participantes. La escuadra sinaloense terminó la fase regular en la séptima posición con 22 puntos. A partir de la décima fecha, el Diego y sus Dorados lograron una racha de nueve partidos sin perder con un balance de siete triunfos y dos empates. Esa racha positiva llegó a su fin este sábado con la derrota ante Juárez. El segundo finalista se conocía anoche en el estadio Andrés Quintana Roo. En esta eliminatoria, Atlético San Luis llevaba ventaja de 3-0 sobre el Atlante.El astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, atribuyó los hechos violentos que impidieron la realización del partido de River Plate contra Boca Juniors a la crisis que se vive en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. "Lo de mi país es lamentable, está todo desorientado. En Argentina hoy es un terror salir a la calle", dijo Maradona en conferencia de prensa, el sábado luego de que su equipo Dorados de Sinaloa avanzara a la final de la segunda división del fútbol mexicano.Horas antes, el autobús que llevaba al equipo Boca Juniors al estadio Monumental de Buenos Aires para jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América fue atacado por hinchas fanáticos de River Plate con piedras, palos y gas pimienta. Maradona dejó entrever que esos hechos son reflejo de la crisis que vive Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación a finales de 2015."No hay seguridad, hay robos, la gente no come. El presidente prometió -a mí no porque yo no lo voté ni lo votaría jamás- y engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y hoy estamos peor que en mucho tiempo", apuntó Maradona. Además, Maradona agregó: "Soy muy argentino y odio la violencia".Asimismo, volvió a criticar a Macri como lo ha hecho en reiteradas ocasiones: "La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos. Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos". "Él fue hijo de millonarios toda la vida, ¿qué le va a importar que un chico de cinco años no coma?", cuestionó el ex entrenador de la Selección argentina.