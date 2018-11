Otra contracumbre del G20

BUENOS AIRES, 26 (NA). - En la antesala al encuentro de líderes del G20, se desarrollará otra "contracumbre" este martes en la cancha de Atlanta, esta vez con el protagonismo de los movimientos sociales y fuerzas políticas de centroizquierda.El evento, que arrancará a las 17:00 en el estadio del club de Villa Crespo, es organizado por el Movimiento Evita, que aprovechará para mostrar a su candidato presidencial Felipe Solá, que tiene el apoyo del llamado "triunvirato piquetero", pero también congregará a una serie de fuerzas políticas de centroizquierda e izquierda aliadas que todavía no tienen una definición sobre nombres propios.Se trata de la segunda "contracumbre" del G20, luego de que la semana pasada se desarrollara en las instalaciones del club Ferro Carril Oeste de Caballito el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, al que acudió una multitud para escuchar a pensadores y políticos de renombre de todo el mundo, destacándose las presencias de las ex jefas de Estado Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.El acto en Atlanta tendrá características diferentes ya que no será un ciclo de exposiciones ante un auditorio de sectores medios universitarios, sino una suerte de caja de resonancia de la voz de los más segmentos más vulnerables de la economía.El orador de cierre será el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien tomará la palabra luego de que lo haga la diputada nacional de Red por Argentina Victoria Donda, quien semanas atrás rompió con Libres del Sur y formó su propio partido Somos.El primer discurso, antes de Donda y Pérsico estará a cargo de un representante del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), brazo partidario de la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete.Los otros convocantes son las fuerzas políticas y sociales que habían lanzado el frente "En Marcha", plataforma que perdió peso con la decisión de Juan Grabois de encolumnar a un sector de la CTEP detrás del clamor para que la ex presidenta Cristina Kirchner sea candidata presidencial.