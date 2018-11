Racing no pudo ampliar la diferencia

El líder Racing dejó pasar la chance de ampliar la diferencia sobre el escolta Atlético Tucumán, tras empatar anoche 0 a 0 con un combativo Banfield, en Avellaneda, en la continuidad de la decimotercera fecha de la Superliga. El arquero de la visita, el colombiano Mauricio Arboleda, fue el jugador más destacado del encuentro, respondiendo en cada llegada ofensiva del local. Con este resultado, Racing lidera con 30 puntos, dos más que Atlético Tucumán, mientras que el Taladro llegó a 18 y sigue estando muy lejos de la Academia.



GANARON VELEZ Y ALDOSIVI

En La continuidad de los partidos de este domingo, Vélez logró ayer su primer triunfo como visitante en la Superliga, gracias a una sólida actuación en Santa Fe sobre Unión, al que superó por 2 a 0 para ratificar su buen momento y prenderse en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. El mediocampista Nicolás Domínguez, a los doce minutos del primer tiempo, fue el encargado de abrir el camino de la victoria del "Fortín", con un tremendo zurdazo tras ser habilitado por Matías Vargas al espacio. En el complemento, cuando Unión era un manojo de nervios por no poder generar situaciones claras para alcanzar el empate, un soberbio tiro libre de Lucas Robertone sentenció la historia para los dirigidos por Gabriel Heinze, a diez minutos del final. De esta forma, Vélez llegó a los 21 puntos, superó al "Tatengue" en la tabla de posiciones y se afirmó en zona de clasificación a Copas internacionales.

En tanto, Aldosivi se impuso a Newell´s Old Boys de Rosario por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado en el estadio "José María Minella". Mariano Bíttolo, en contra de su valla a los 31 minutos del primer tiempo, anotó la involuntaria conquista que le otorgó la victoria final a la formación portuaria. Pese a la mejoría "Leprosa" del segundo tiempo, el conjunto marplatense fue algo más en el balance global y venció con justicia.



SE FUE DE FELIPPE

Posteriormente, el entrenador Omar De Felippe decidió dar un paso al costado y dejar su cargo como técnico de Newell´s alegando que no vio "reacción" del equipo rosarino. Tras comunicarle su decisión a los dirigentes del club santafecino De Felippe señaló: "Les agradezco a los jugadores, a los dirigentes y al hincha, pero estamos igual que cuando agarramos el equipo". En una conferencia de prensa que brindó luego de la derrota el ahora ex entrenador de Newell´s manifestó: "Hay que cambiar el aire y tratar de salir adelante". "Cuando vi el equipo en el primer tiempo tomé la decisión. No vi reacción. El segundo tiempo fue buenísimo, pero si hubiéramos empatado o ganado hubiera tomado la misma decisión", aseveró De Felippe. El técnico, que es uno de los que suena como nuevo DT de Colón, expresó además que ante este presente que vive el club de Rosario "no se pueden ir 20 jugadores, se tiene que ir el entrenador" y declaró: "Nos vamos con dolor, pero creemos que es la mejor decisión en este momento". "No quiero hacerle mal al club y cobraré hasta el día que nos tocó trabajar", culminó.



SIN GOLES

Por último, San Martín de Tucumán y Colón empataron sin goles en un entretenido partido que jugaron en la Ciudadela. El encuentro fue bueno y, si bien el conjunto tucumano fue el que tuvo más posibilidades para ponerse en ventaja, chocó con la seguridad del arquero del elenco santafesino Leonardo Burián, que fue la figura del partido.