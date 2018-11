Postergaron la Superfinal entre River y Boca

IMAGEN INTERNET - RIVER - BOCA. No se jugará hoy desde las 17, como se había acordado ayer.

"No están dadas las condiciones. Queremos que el partido se juegue en igualdad de condiciones y ahora eso no puede ocurrir. Creemos en el espectáculo. Queremos que no haya ninguna excusa y que gane el que haga el gol de diferencia", expresó el dirigente por Fox Sports.

Y agregó "Conmebol ha tomado la postura de que en este caso no hay igualdad deportiva", por lo que "en esas condiciones queremos garantizar, porque nos importan el deporte y el juego, la igualdad de condiciones”.

De todas maneras, Domínguez dejó claro que al menos por ahora no se contempla la posibilidad de que la final se suspenda, y se haga lugar al reclamo de Boca para que le otorguen los puntos.

“Vamos a posponer y a buscar la fecha y hora adecuada para que se juegue la final”, explicó el dirigente.