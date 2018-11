El Monumental fue clausurado

El estadio "Monumental" recibió ayer una "clausura administrativa" por exceso de público, aunque no corre peligro la disputa de la Superfinal de hoy, ya que la dirigencia puede "levantarla" con el pago de una multa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmó Ricardo Pedace, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control porteña, quien detalló que tras el pago de la multa, la clausura se levanta "automáticamente". "La clausura del Monumental se puede levantar, si las autoridades de #River piden el levantamiento, se hacen cargo de las infracciones y toman medidas de seguridad para no repetirlas", explicó en distintas declaraciones a la prensa. "Son faltas debido al exceso de la capacidad y de la liberación de los pasillos. Son subsanables y pueden pagar una multa", agregó.

Previamente, el presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, reveló una charla que tuvo con su par de Boca, Daniel Angelici, afirmando que "no hay ninguna razón para clausurar" el estadio "Monumental", tras los incidentes que provocaron la postergación de la Superfinal de la Copa Libertadores. "No sea cosa que a alguno se le ocurra hacerlo, es abrir el paraguas", agregó.



GALLARDO, TRISTE

En tanto, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró anoche que todos los que iban a protagonizar la final de la Copa Libertadores se encuentran "en un estado de tristeza" tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Monumental y dijo que fue "un bochorno total". "Todos estamos en un estado de tristeza porque se esperaba una fiesta de fútbol y terminó siendo un bochorno total", dijo, tras lo cual indicó: "Deberíamos estar viviendo otro tipo de disfrute y esperemos que mañana -por hoy- en condiciones normales pudiéramos jugar el partido".