Los delanteros de Boca, Carlos Tevez y Darío Benedetto, pidieron ayer irónicamente que le "den" la Copa Libertadores a River, porque "tiene tanto peso en la Conmebol que nunca pasa nada". "River hizo siempre lo que quiso en el resto de la Copa, que le den la Libertadores y listo", afirmó Tevez, muy enojado, a la salida del vestuario visitante del estadio Monumental. "Si fuese Boca, ya estábamos afuera. ¿En La Bombonera no fue así? Eliminaron a Boca, ahora estamos pensando en jugar cuando se le ocurra a Conmebol", agregó al recordar la suspensión en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. "Que le den la Copa a River, que tiene tanto peso en la Conmebol y no pasa nada", dijo, por su parte, Benedetto.

Por su parte, el mediocampista Pablo Pérez se mostró "dolido" tras la agresión que sufrió el micro que trasladaba al plantel de Boca en las inmediaciones del estadio Monumental y dijo que "parecía una guerra". "Me siento dolido porque esto tenía que ser una fiesta y parecía que era una guerra", expresó el futbolista al salir del vestuario y retirarse del estadio. En diálogo con Fox Sports, Pérez habló de la lesión en su ojo: "Me dijeron que tengo irritado, que son unos puntos del ojo que está lastimado". "No quiero hablar mas porque tengo una calentura... pareciera que hoy entramos a una guerra", aseveró.