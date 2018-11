Por los incidentes, la superfinal fue suspendida y pasó para hoy

La Conmebol decidió anoche suspender la revancha entre River y Boca, por la final de la Copa Libertadores, debido a la escalada de incidentes ocurridos en las afueras del estadio "Monumental", que provocaron lesiones en al menos dos jugadores del "Xeneize".

"Por culpa de pocos inadaptados que no entienden que el fútbol es diversión y paz, hay un pacto de caballeros entre los clubes que se desnaturalizó el juego y el otro no quisiera ganar en estas condiciones, el partido pasa para mañana -por hoy- a las 17:00", anunció el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El dirigente paraguayo dijo que hubo "un pedido de ambos clubes" para no disputar el encuentro ayer, ya que "ninguno de los equipos estaba en condiciones de jugar".

"Hay tres médicos de Conmebol que hacen una evaluación cada 35 minutos. Hubo rasguños, gas y jugadores con lesiones", detalló Domínguez. Consultado sobre por qué el encuentro no fue suspendido apenas ocurridos los incidentes, indicó que no se pudo "tomar una determinación inmediata, porque hay un protocolo, un procedimiento que cumplir".



BOCHORNO MUNDIAL

Un operativo de seguridad que terminó siendo vergonzoso desplegaron ayer policías federales y de la ciudad de Buenos Aires, con el respaldo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, en un intento por custodiar la segunda y decisiva final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca en el estadio Monumental de Núñez.

Más de 1.500 agentes estaba previsto que tomaran parte en el dispositivo conjunto y sin embargo, no pudieron evitar que el ómnibus en el que llegaba el plantel de Boca a la cancha de River fuera atacado a pedradas y botellazos por simpatizantes del conjunto "millonario".

Tampoco lograron prevenir los graves incidentes que se produjeron minutos antes de que se anunciara la suspensión del encuentro -fue postergado para hoy a partir de las 17:00- ni los destrozos y robos que perpetraron revoltosos en inmediaciones del estadio, donde locales comerciales y numerosos automóviles estacionados fueron vandalizados.

Los ministros de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y de la Ciudad, Martín Ocampo, eran los máximos responsables de este malogrado dispositivo de prevención y control, y ambos se mantuvieron en absoluto silencio durante la jornada. Sí habló -cuatro horas después del ataque al micro de Boca- el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien admitió que existió "una falla" en el operativo de traslado de la delegación "xeneize" y atribuyó los "hechos de violencia" a grupos de simpatizantes sin entradas.

Al cabo de una jornada negra para el fútbol argentino en particular y sudamericano en general, al menos una treintena de hinchas de River terminaron detenidos, según pudo averiguar NA de fuentes oficiales. El bochornoso incidente con el ómnibus "xeneize" se produjo hacia las 15:00 en el cruce de las avenidas Del Libertador y Lidoro Quinteros, a unas cinco cuadras del estadio Monumental, donde decenas de hinchas de River se encontraban en el momento en el que el micro de Boca pasó por allí escoltado por policías.

Varias ventanillas del ómnibus se rompieron, incluyendo la del conductor, e inmediatamente después del ataque, de acuerdo con el dirigente de Boca César Martucci, efectivos policiales arrojaron gas pimienta en un intento por dispersar a los agresores. Pero como esos cristales del micro estaban rotos, los gases lacrimógenos ingresaron al ómnibus y afectaron al plantel de Boca, en especial, a los jugadores Pablo Pérez, Carlos Tevez, Darío Benedetto, Agustín Almendra y Gonzalo Lamardo, entre otros.

Pérez y Lamardo, incluso, sufrieron lesiones en los ojos. La suspensión del encuentro obedeció especialmente a que ni el capitán de Boca ni otros futbolistas "xeneizes" estaban este sábado en condiciones de jugar. Tras el ataque al ómnibus, la Policía, incapaz de evitar que numerosos hinchas de River se acerquen hasta apenas metros del micro boquense en el tramo final de su recorrido desde su concentración, en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero, hasta el estadio Monumental, intentó dispersar con balas de goma a simpatizantes "millonarios" en el cruce de las avenidas Del Libertador y Udaondo.

Allí, cerca del lugar de la agresión al micro, se produjeron las primeras detenciones, y un rato más tarde, minutos antes de que se anunciara la postergación del encuentro, se produjo una nueva oleada de disturbios entre hinchas de River y efectivos policiales y de la Prefectura Naval, que arrojaron balas de gomas y más gases a los revoltosos. Más simpatizantes fueron aprehendidos en ese contexto, mientras los incidentes en general, que forzaron la suspensión del partido, terminaron convirtiéndose en un bochorno de alcance global debido a la inusitada expectativa que había generado en el mundo entero este duelo copero entre River y Boca.

Incluso el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se encontraba este sábado por la tarde en el estadio de River, tras haber viajado a Buenos Aires especialmente para asistir a esta final de la Copa Libertadores de América.