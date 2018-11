Ardusso acaricia el “Bi”

El santafesino Facundo Ardusso, con Renault Fluence, se quedó ayer con la pole position en el Súper TC 2000, de cara a la última competencia del torneo de la especialidad, que se disputará hoy en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, provincia de Córdoba. El líder del campeonato, oriundo de Las Parejas, marcó un tiempo de 1m 30s 672/1000, para recorrer los 4.045 metros de cuerda del trazado cordobés.Detrás de Ardusso se ubicaron el entrerriano Mariano Werner (408), el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze), el cordobés Néstor Girolami (408), y el puntano Carlos Javier Merlo (Fluence). Luego se encolumnaron el mendocino Bernardo Llaver (Cruze), los bonaerenses Matías Rossi (Toyota) y Emiliano Spataro (Fluence) y el chaqueño Matías Muñoz Marchesi (408).Son dos los pilotos que tendrán chances de ceñirse la corona: el líder Ardusso (Fluence), con 221 puntos, y su escolta Canapino (Cruze), con 196. En la competencia hay 42 unidades en juego. Si Canapino triunfa este domingo en la final (40 unidades) y no suma el santafesino, el arrecifeño será campeón. Si gana Canapino y Ardusso finaliza la carrera en el sexto puesto, le alcanzará al santafesino para ceñirse la corona por segunda vez consecutiva.Hoy,a las 9.30 se efectuará la carrera de la Fiat Competizione,a 13 vueltas o 23 minutos, y a las 10.30 se iniciará la final de la Fòrmula 2.0, a 15 giros. A las 12.00, el Súper TC2000 largará su final a 27 rondas o 45 minutos como máximo de duración.Luego de liderar en el único entrenamiento de la última fecha del Torneo Presentación de las TC Pick Up, en el autódromo de La Plata, Juan Manuel "Pato" Silva fue el más rápido en la clasificación y se quedó con la última pole del año con la Ford Ranger del equipo JP Carrera. El chaqueño registró un tiempo de 1m33s396 para superar por 0,492 segundos a la Toyota Hilux de Christian Ledesma y por 1,348 a la Nissan Frontier de Pedro Gentile. De esta manera, Silva partirá desde la primera posición en la primera final de este domingo. Luego habrá una segunda carrera en la que la grilla se ordenará según el resultado de la primera final. Gastón Mazzacane (Amarok) fue 8vo y Omar Martínez (Ranger), no pudo girar por un problema en el impulsor, entre los contendientes al título. La primera final está pactada para hoy las 11.45 y la segunda desde las 13.50, ambas a 10 giros o un máximo de 25 minutos.