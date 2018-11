Detienen a presunto testaferro del ex secretario de Kirchner

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Carlos Adolfo Gellert, vinculado a un presunto entramado de lavado de dinero y pariente político del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser deportado de los Estados Unidos.Gellert es primo de la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Carolina Pochetti, y está involucrado en la causa que investiga la compra de gran cantidad de departamentos por varios millones de dólares en Estados Unidos, país en el que residía.Según indicaron fuentes policiales a NA, el ex funcionario de la Gobernación de Santa Cruz fue detenido apenas arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", a donde llegó proveniente de Estados Unidos.Tras un pedido a Interpol por parte de la Justicia, Gellert había sido descubierto por autoridades migratorias de Estados Unidos a comienzos de noviembre, momento en que comenzó el proceso de deportación.Tanto el santacruceño, como su esposa, la mexicana Perla Aydeé Puente Reséndez, están involucrados en la causa que investiga la compra y posterior venta de inmuebles en las ciudades de Miami y Nueva York por más de 70 millones de dólares.Luego de su detención, Gellert fue alojado incomunicado en la Alcaidía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas (SDP) y este lunes será trasladado por la mañana a los Tribunales Federales de Comodoro Py, ampliaron las fuentes consultadas.