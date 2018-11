Apareció joven tras seis días

BUENOS AIRES, 25 (NA).- La joven de 18 años que era intensamente buscada en el partido bonaerense de José C. Paz desde el pasado domingo a la noche apareció en las últimas horas en el distrito de Tres de Febrero. Se trata de Mishel Felker, que vive en el barrio San Atilio, de José C. Paz junto a su familia, y apareció este viernes por la noche en la localidad de El Palomar, en el partido de Tres de Febrero, luego de ser buscada intensamente por las fuerzas de seguridad.

La joven había sido vista por última vez el pasado domingo por la noche cuando salió de su casa familiar y viajó en un auto de Uber hacia el partido de Tres de Febrero y cuando bajó del vehículo la esperaba un joven que habría pagado el viaje.

La denuncia de la desaparición había sido realizada por el padre de la adolescente en la Sub DDI de José C. Paz y la causa está cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín.

Según informaron fuentes judiciales a NA, la chica se fue el domingo a la noche a la casa de un joven en la localidad de El Palomar, con quien estuvo durante todos estos días. "Habían tenido una relación hace un año aproximadamente y la familia no había puesto eso en conocimiento de la fiscalía. Ella se fue por sus propios medios y estuvo con el novio. Eso es lo que ocurrió ", contaron las fuentes.

En tanto, y según contaron fuentes policiales antes que la joven apareciera, uno de los últimos mensajes que recibió la madre de la chica desde un número de celular que ella no conocía, le dijo: "Hola má soy mishel disculpa que no te avise estoy bien a la noche voy". En declaraciones a la prensa, un hermano de la joven había dicho que su hermana no se fue de la casa por tener mala relación con sus padres.