El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que hubo una "errónea interpretación" de sus declaraciones sobre el sueldo que percibe pero admitió que pudo "ser más claro" y anunció que ahora donará su salario a entidades de bien público.Urtubey se expresó así luego de la controversia que se generó el último viernes cuando, al ser consultado sobre si el sueldo le alcanzaba, respondió: "El sueldo de gobernador, no. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando".